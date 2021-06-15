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Спорт

В Крыму выбрали лучших футболистов, тренеров и арбитров

10:34 вторник, 15 июня 2021

На основании опроса клубов Крымского футбольного союза были определены лучшие игроки, тренеры и судьи шестого сезона Премьер-лиги КФС.

Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Победители были распределены по следующим номинациям:

- лучший вратарь — Сергей Науменко («Севастополь»);

- лучший защитник — Сергей Шестаков («Океан»);

- лучший полузащитник — Длявер Нуридинов («Евпатория»);

- лучший нападающий — Захар Тарасенко («Севастополь»);

- лучший футболист чемпионата — Длявер Нуридинов («Евпатория»);

- лучший бомбардир — Артур Айметдинов («Севастополь», 19 голов).

- лучший тренер — Олег Лещинский («Севастополь»);

- лучший судья — Олег Лапишко;

- лучший помощник судьи — Дмитрий Домников;

- лучший инспектор — Владимир Сиренко.

Ранее ФК «Севастополь» стал досрочным победителем Премьер лиги Крымского футбольного союза. Второе место занял ФК «Гвардеец» из села Скворцово Симферопольского района. «Бронзу» завоевал ФК «Евпатория».

Ранее Новости Крыма сообщали:

В УЕФА приняли крымскую форму сборной Украины. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имеет претензий к новой форме сборной Украины для участия в предстоящем Евро-2020.

«Севастополь» стал самым титулованным клубом КФС. Еще на старте сезона клубу из Севастополя удалось выйти в лидеры чемпионата Крыма, так что мало кто удивился, когда «Севастополь» заранее оформил чемпионский титул.

В возрасте 37 лет умер известный крымский футболист Сергей Ференчак. Сегодня, 20 мая, стало известно, что умер 37-летний футболист Сергей Ференчак.

Футбольный клуб «Севастополь» стал чемпионом Крыма. Футбольный клуб (ФК) «Севастополь» за пять туров до финиша стал победителем Премьер-лиги Крымского футбольного союза сезона 2020-2021 годов.

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