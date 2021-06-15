В Крыму выбрали лучших футболистов, тренеров и арбитров

На основании опроса клубов Крымского футбольного союза были определены лучшие игроки, тренеры и судьи шестого сезона Премьер-лиги КФС.

Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Победители были распределены по следующим номинациям:

- лучший вратарь — Сергей Науменко («Севастополь»);

- лучший защитник — Сергей Шестаков («Океан»);

- лучший полузащитник — Длявер Нуридинов («Евпатория»);

- лучший нападающий — Захар Тарасенко («Севастополь»);

- лучший футболист чемпионата — Длявер Нуридинов («Евпатория»);

- лучший бомбардир — Артур Айметдинов («Севастополь», 19 голов).

- лучший тренер — Олег Лещинский («Севастополь»);

- лучший судья — Олег Лапишко;

- лучший помощник судьи — Дмитрий Домников;

- лучший инспектор — Владимир Сиренко.

Ранее ФК «Севастополь» стал досрочным победителем Премьер лиги Крымского футбольного союза. Второе место занял ФК «Гвардеец» из села Скворцово Симферопольского района. «Бронзу» завоевал ФК «Евпатория».

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