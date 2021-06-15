В Крыму в гаражном кооперативе открыли ритуальный магазин и СТО

Специалисты Госкомрегистра в ходе внеплановой проверки выявили на территории гаражного кооператива целый ряд незаконных магазинов и различных сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Территория площадью свыше 33 000 квадратных метров была предоставлена юрлицу в постоянное пользование в конце 90-х под размещение объектов гаражного назначения. При этом, некоторые члены кооператива стали осуществлять на его территории коммерческую деятельность, что противоречит виду разрешенного использования участка. В помещениях расположились станция технического обслуживания автомобилей и магазин по продаже шин и автомасел. В одном из нежилых строений велась торговля товарами ритуального назначения», - сообщили в Госкомрегистре.

Теперь членам кооператива предстоит выплатить крупный штраф, поскольку они должны были прекратить нелегальную торговлю у себя на территории.

«В данном случае усилия по исправлению ситуации не были предприняты: за нецелевое использование земельного участка гаражный кооператив как юрлицо привлечен нами к административной ответственности на общую сумму один млн рублей. Стоит понимать, что бремя расходов, включая штрафные санкции, ложится на весь кооператив», - пояснил заместитель председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Костюк.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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