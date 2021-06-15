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Коронавирус в Крыму

В Крыму резкий рост новых заражений

10:02 вторник, 15 июня 2021
В Крыму резкий рост новых заражений

фото © pixabay.com

За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 102 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 667 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 20 человек, выздоровевших за весь период- 41672 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России заявили о новых симптомах коронавируса. В наборе основных симптомов COVID-19 произошли изменения.

Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19. Уровень заболеваемости коронавирусом в Республике Крым значительно вырос по сравнению с началом года.

Только 60 процентов россиян одобряют прививки от коронавируса. Более половины россиян (60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, а 17 процентов из опрошенных уже привились.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Крыму резкий рост новых заражений

В Крыму резкий рост новых заражений

За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции.

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