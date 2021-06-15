Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +21
море +19

Коронавирус в Крыму

В Крыму обсуждают введение радикальных мер борьбы с ковидом

13:38 вторник, 15 июня 2021
В Крыму обсуждают введение радикальных мер борьбы с ковидом

фото © ria.ru

В связи с ростом количества заболевших коронавирусом власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничительных мер.

Пока никаких решений не принято, но идеи, предлагаемые специалистами, заставляют задуматься о ношении масок и получении прививки.

«Обстановка не очень хорошая, — рассказал «Крым 24» компетентный источник, знакомый с ситуацией. – В ковидных госпиталях все больше пациентов, есть вероятность того, что снова некоторые больницы начнут перепрофилировать под инфекционные. Роспотребнадзор предлагает ввести драконовские меры, вплоть до того, чтобы ограничить посещение пляжей, закрыть общепит и так далее».

Конечно, подобные способы борьбы с вирусом эффективны, однако нанесут сокрушительный удар по экономике региона: почти все отели Крыма и Севастополя забронированы до осени. Поэтому чиновники не спешат прибегать к радикальным решениям и надеются на сознательность граждан и бизнеса.

Напомним, на полуострове до сих пор действует режим повышенной готовности, а вместе с ним – и ограничительные меры: масочный режим при посещении общественных мест (транспорт, магазины), требование соблюдать социальную дистанцию в очередях и не только (1,5 метра между людьми), ограничено количество посадочных мест в кинотеатрах, театрах, заведениях общественного питания.

Кроме того, активно идет прививочная кампания: жителям полуострова доступны три вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Больше всего поступает препарата «Спутник V». Помимо прививочных кабинетов в поликлиниках, можно получить вакцину в мобильных пунктах. В частности, такие работают во всех крупных торговых центрах Симферополя, установлен мобильный пункт вакцинации и прямо в центре крымской столицы — на улице Пушкина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новая волна: инфекционная больница Севастополя заполнена на 80 процентов. Резерв коечного фонда инфекционной больницы Севастополя составляет 20%, сообщает пресс-служба правительства города.

В Крыму резкий рост новых заражений. За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции.

Власти Крыма могут вернуть ограничения из-за роста числа заражений. Количество вызовов и госпитализаций граждан с коронавирусом за последнюю неделю на полуострове значительно увеличилось.

В России заявили о новых симптомах коронавируса. В наборе основных симптомов COVID-19 произошли изменения.

Происшествия
В Феодосии затопило улицы и дворы

В Феодосии затопило улицы и дворы фото

В Феодосии из-за шквального ливня оказались подтоплены улицы и дворы.

Коронавирус в Крыму
В Крыму обсуждают введение радикальных мер борьбы с ковидом

В Крыму обсуждают введение радикальных мер борьбы с ковидом

В связи с ростом количества заболевших коронавирусом власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничительных мер.

Общество
Какой сегодня праздник 15 июня

Какой сегодня праздник 15 июня фото

Сегодня, 15 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
В России заявили о новых симптомах коронавируса

В России заявили о новых симптомах коронавируса

В наборе основных симптомов COVID-19 произошли изменения.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации