В Крыму обсуждают введение радикальных мер борьбы с ковидом

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В связи с ростом количества заболевших коронавирусом власти Крыма обсуждают возможность введения новых ограничительных мер.

Пока никаких решений не принято, но идеи, предлагаемые специалистами, заставляют задуматься о ношении масок и получении прививки.

«Обстановка не очень хорошая, — рассказал «Крым 24» компетентный источник, знакомый с ситуацией. – В ковидных госпиталях все больше пациентов, есть вероятность того, что снова некоторые больницы начнут перепрофилировать под инфекционные. Роспотребнадзор предлагает ввести драконовские меры, вплоть до того, чтобы ограничить посещение пляжей, закрыть общепит и так далее».

Конечно, подобные способы борьбы с вирусом эффективны, однако нанесут сокрушительный удар по экономике региона: почти все отели Крыма и Севастополя забронированы до осени. Поэтому чиновники не спешат прибегать к радикальным решениям и надеются на сознательность граждан и бизнеса.

Напомним, на полуострове до сих пор действует режим повышенной готовности, а вместе с ним – и ограничительные меры: масочный режим при посещении общественных мест (транспорт, магазины), требование соблюдать социальную дистанцию в очередях и не только (1,5 метра между людьми), ограничено количество посадочных мест в кинотеатрах, театрах, заведениях общественного питания.

Кроме того, активно идет прививочная кампания: жителям полуострова доступны три вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Больше всего поступает препарата «Спутник V». Помимо прививочных кабинетов в поликлиниках, можно получить вакцину в мобильных пунктах. В частности, такие работают во всех крупных торговых центрах Симферополя, установлен мобильный пункт вакцинации и прямо в центре крымской столицы — на улице Пушкина.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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