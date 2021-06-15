Происшествия
В Феодосии затопило улицы и дворы
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В Феодосии из-за шквального ливня оказались подтоплены улицы и дворы.
Как сообщил на своей странице в Facebook глава администрации города Сергей Бовтуненко, за ночь в городе выпала практически месячная норма осадков.
«С 22 часов 14 июня до 10 утра в Феодосийском округе выпало 38 мм осадков. Это всего на 6 мм ниже месячной нормы. Понятно, что в такой ситуации не везде система ливневой канализации справлялась со своей задачей. В некоторых местах потоки воды с ветками, листвой и камнями засорили решетки ливнеприемников, в связи с чем оказались подтопленными некоторые участки улиц и дворов округа», - написал мэр Феодосии.
Он отметил, что самая сложная ситуация сложилась в селе Ближнем, где подтопило несколько домов в нижней части села, а также добавил, что коммунальщики и спасатели МЧС с самого утра приступили к очистке ливнеприемников и ликвидации подтоплений с помощью специальной техники.
«Вода постепенно уходит. Работы будут продолжены», - пообещал Бовтуненко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Феодосии из-за шквального ливня оказались подтоплены улицы и дворы.
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