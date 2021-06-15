В День России в Севастополе мужчина разбился насмерть, сорвавшись с высоты

В минувшие выходные, 12 июня, когда на полуострове праздновали День России, в Севастополе погиб мужчина, сорвавшись с высоты в районе памятника Славы.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления российского МЧС.

«К сожалению, зарегистрирован один случай гибели: 12 июня мужчина упал с высоты в районе памятника Славы на Северной стороне, получив не совместимые с жизнью травмы», – сказано в сообщении ведомства.

Другие подробности случившегося в МЧС не сообщают.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Море у берегов Крыма местами прогрелось до 23 градусов. Черное море у берегов Крыма 14 июня прогрелось от +17 до +21 градусов. В Азовском море вода теплее и составляет +23 градуса.

Медики предостерегли поклонников селфхарма в Крыму. Поветрие докатилось и до Крыма и может привести к принудительной госпитализации.

Автомобиль с песком ушел под землю в Феодосии. Груженый самосвал провалился под асфальт в Феодосии.

В Севастополе покалечили «ручную» игуану. Реалистичная скульптура почти метровой игуаны, украсившая недавно газон у дома № 88 на проспекте Генерала Острякова в Севастополе, пострадала от рук вандалов — ей отломали шипы и стесали хребет.