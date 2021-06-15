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Происшествия

В День России в Севастополе мужчина разбился насмерть, сорвавшись с высоты

14:28 вторник, 15 июня 2021

В минувшие выходные, 12 июня, когда на полуострове праздновали День России, в Севастополе погиб мужчина, сорвавшись с высоты в районе памятника Славы.

Об этом сообщает пресс-служба городского управления российского МЧС.

«К сожалению, зарегистрирован один случай гибели: 12 июня мужчина упал с высоты в районе памятника Славы на Северной стороне, получив не совместимые с жизнью травмы», – сказано в сообщении ведомства.

Другие подробности случившегося в МЧС не сообщают.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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