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Власть

Украина решила сменить налоговый режим для жителей Крыма

19:05 вторник, 15 июня 2021
Ялта
Украина решила сменить налоговый режим для жителей Крыма

фото © Новости Крыма

Депутаты Верховной Рады Украины предложили отменить правила свободной экономической зоны в Крыму.

До августа жителей полуострова планируют подвести под другие налоговые правила.

С 2014 года в Крыму действуют правила свободной экономической зоны. Жители не платят налоги и пенсионные взносы в казну Украины, а украинские товары ввозятся в Крым без растаможки. В Верховной Раде решили, что такое отношение является признанием отделения Крыма.

«Мы весь мир просим ввести и поддерживать санкции против России, а в экономическом плане признаем аннексию Крыма», – сказал депутат Ярослав Железняк.

Депутаты готовят пакет поправок, который отменит режим СЭЗ и распространит на жителей Крыма действие закона о временно оккупированных территориях. Планируется, что законопроект будет принят до августа, когда намечен саммит «Крымской платформы».

Проживающих в Крыму граждан Украины предложено освободить от налогов, а вот предприниматели получат право добровольно платить налоги. Зато бизнес и дальше будет освобожден от проверок контролирующих органов Украины, отметили в Раде.

В тексте использованы материалы: Новый день

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