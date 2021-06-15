Власть
Украина решила сменить налоговый режим для жителей Крыма
фото © Новости Крыма
Депутаты Верховной Рады Украины предложили отменить правила свободной экономической зоны в Крыму.
До августа жителей полуострова планируют подвести под другие налоговые правила.
С 2014 года в Крыму действуют правила свободной экономической зоны. Жители не платят налоги и пенсионные взносы в казну Украины, а украинские товары ввозятся в Крым без растаможки. В Верховной Раде решили, что такое отношение является признанием отделения Крыма.
«Мы весь мир просим ввести и поддерживать санкции против России, а в экономическом плане признаем аннексию Крыма», – сказал депутат Ярослав Железняк.
Депутаты готовят пакет поправок, который отменит режим СЭЗ и распространит на жителей Крыма действие закона о временно оккупированных территориях. Планируется, что законопроект будет принят до августа, когда намечен саммит «Крымской платформы».
Проживающих в Крыму граждан Украины предложено освободить от налогов, а вот предприниматели получат право добровольно платить налоги. Зато бизнес и дальше будет освобожден от проверок контролирующих органов Украины, отметили в Раде.
В тексте использованы материалы: Новый день
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