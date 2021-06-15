Со дна моря около Крыма подняли советский штурмовик

Штурмовик Ил-2, который в годы Второй мировой войны совершил аварийную посадку неподалеку от Керчи и затонул, подняли со дна Черного моря.

Об этом рассказал руководитель региональной общественной организации «Батарея 29 БИС» Александр Елкин.

«Мы его подняли. Осталось только подцепить краном и вытащить на берег, – рассказал Елкин. – По большому счету это целый самолет, без крыльев и хвоста, кабина стрелка, кабина пилота и броня. Дальше шел хвост и крылья, которые отлетели. (Сохранилось) основное, и для памятника оно и главное, потому что все остальное в любом случае мы бы не сохранили, надо делать все новое».

Фото Александр Елкин / ВКонтакте

Операция по подъему самолета со дна проходила накануне в районе мыса Тузла. Затем на протяжении шести часов его буксировали в Керчь. По словам Елкина, решается вопрос, как и где его поднять на берег. Сейчас самолет находится в Камыш-Бурунской бухте, он держится на поверхности благодаря понтонам. В дальнейшем самолет планируют установить на пьедестале при въезде с Крымского моста в качестве памятника, посвященного отдавшим жизнь за освобождение Крыма летчикам.

«(Создание памятника) стоит около 36 млн рублей. Общественная организация такими деньгами не располагает. Главное, что есть штурмовик, есть тема, а дальше будем кого-то привлекать, кого-то просить, выходить на гранты. Главное, должна быть идея, нет идеи – плохо, а (у нас) идея есть. Во-первых, это красивая, серьезная затея. Во-вторых, это патриотизм. И в-третьих, когда с Крымского моста въезжаешь на полуостров и видишь штурмовик – это красиво», – уточнил Елкин.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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