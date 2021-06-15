Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новая волна: инфекционная больница Севастополя заполнена на 80 процентов ● В Крыму резкий рост новых заражений ● Власти Крыма могут вернуть ограничения из-за роста числа заражений ● В России заявили о новых симптомах коронавируса ● Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19
Снова рост: сводка по коронавирусу в Севастополе за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, это на 20 случаев больше, чем неделю назад.
Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте федерального оперштаба по ситуации с коронавирусом.
По данным портала, за прошедшие сутки в городе также 30 человек были выписаны по факту выздоровления, еще один пациент скончался – по информации правительства Севастополя, ему было 83 года.
Всего в городе с начала пандемии было выявлено 15365 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 13989 человек выздоровели, 703 пациента скончались.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму резкий рост новых заражений. За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции.
Власти Крыма могут вернуть ограничения из-за роста числа заражений. Количество вызовов и госпитализаций граждан с коронавирусом за последнюю неделю на полуострове значительно увеличилось.
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