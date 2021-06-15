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Коронавирус в Крыму

Снова рост: сводка по коронавирусу в Севастополе за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, это на 20 случаев больше, чем неделю назад.

Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте федерального оперштаба по ситуации с коронавирусом.

По данным портала, за прошедшие сутки в городе также 30 человек были выписаны по факту выздоровления, еще один пациент скончался – по информации правительства Севастополя, ему было 83 года.

Всего в городе с начала пандемии было выявлено 15365 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 13989 человек выздоровели, 703 пациента скончались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму резкий рост новых заражений. За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции.

Власти Крыма могут вернуть ограничения из-за роста числа заражений. Количество вызовов и госпитализаций граждан с коронавирусом за последнюю неделю на полуострове значительно увеличилось.

В России заявили о новых симптомах коронавируса. В наборе основных симптомов COVID-19 произошли изменения.

Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19. Уровень заболеваемости коронавирусом в Республике Крым значительно вырос по сравнению с началом года.

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