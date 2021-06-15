«Регулярно гастролирует в Крыму»: суд в Вильнюсе оставил в силе запрет на въезд в Литву Киркорову

фото © Крым.реалии

Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) отклонил жалобу российского артиста Филиппа Киркорова, в которой он оспорил запрет на въезд в Литву.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на суд.

«Рассмотрев административное дело, суд констатировал, чтоДепартамент миграции (ДМ) принял решение о запрете на въезд иностранца в Литовскую Республику с учетом предоставленной компетентной институцией – Министерством иностранных дел (МИД) – информации о том, что иностранец представляет угрозу для безопасности государства», – цитирует суд агентство «Интерфакс».

Отмечается, что суд пришел к выводу о наличии у департамента миграции основания признать, что характер действий заявителя позволяет констатировать исходящую от него угрозу для безопасности государства.

«Суд также отметил, что аргумент жалобы заявителя, что примененная к нему мера является непропорциональной и дискриминирующей, юридически не обоснован. Это решение в течение 14 дней может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы», – сообщили в суде.

Здесь также указали, что МИД страны в письме департаменту миграции указал, что «Киркоров постоянно дает концерты на полуострове Крым, тем самым сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины, а также косвенно оправдывая агрессивные действия Кремля».

«За эти действия он внесен в список нежелательных в Украине лиц,которым запрещен въезд в эту страну. По мнению министерства, посещениеФ. Киркоровым Литвы может представлять угрозу для безопасности Литовской Республики», – отметили в суде.

Защита Киркорова пока публично не реагировала на данное решение суда.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Украине задержали сотрудника «Черноморнефтегаза». В Украине пограничниками задержан сотрудник крымского предприятия «Черноморнефтегаз».

В Крыму в гаражном кооперативе открыли ритуальный магазин и СТО. Специалисты Госкомрегистра в ходе внеплановой проверки выявили на территории гаражного кооператива целый ряд незаконных магазинов и различных сервисов.

Девять состоявших на учете у нарколога севастопольцев управляли автомобилями. Прокуратурой предъявлены в суд исковые заявления о запрете управлять транспортными средствами лицам, состоящим на учете у врача психиатра-нарколога.

В Севастополе осужденная женщина напилась и дебоширила. В Севастополе местную жительницу привлекут к уголовной ответственности за нарушение требований административного надзора.