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Власть

«Регулярно гастролирует в Крыму»: суд в Вильнюсе оставил в силе запрет на въезд в Литву Киркорову

19:53 вторник, 15 июня 2021
«Регулярно гастролирует в Крыму»: суд в Вильнюсе оставил в силе запрет на въезд в Литву Киркорову

фото © Крым.реалии

Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) отклонил жалобу российского артиста Филиппа Киркорова, в которой он оспорил запрет на въезд в Литву.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на суд.

«Рассмотрев административное дело, суд констатировал, чтоДепартамент миграции (ДМ) принял решение о запрете на въезд иностранца в Литовскую Республику с учетом предоставленной компетентной институцией – Министерством иностранных дел (МИД) – информации о том, что иностранец представляет угрозу для безопасности государства», – цитирует суд агентство «Интерфакс».

Отмечается, что суд пришел к выводу о наличии у департамента миграции основания признать, что характер действий заявителя позволяет констатировать исходящую от него угрозу для безопасности государства.

«Суд также отметил, что аргумент жалобы заявителя, что примененная к нему мера является непропорциональной и дискриминирующей, юридически не обоснован. Это решение в течение 14 дней может быть обжаловано в Главном административном суде Литвы», – сообщили в суде.

Здесь также указали, что МИД страны в письме департаменту миграции указал, что «Киркоров постоянно дает концерты на полуострове Крым, тем самым сознательно отрицая территориальную целостность и суверенитет Украины, а также косвенно оправдывая агрессивные действия Кремля».

«За эти действия он внесен в список нежелательных в Украине лиц,которым запрещен въезд в эту страну. По мнению министерства, посещениеФ. Киркоровым Литвы может представлять угрозу для безопасности Литовской Республики», – отметили в суде.

Защита Киркорова пока публично не реагировала на данное решение суда.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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«Регулярно гастролирует в Крыму»: суд в Вильнюсе оставил в силе запрет на въезд в Литву Киркорову

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