Работу ялтинских маршруток в вечернее время будут проверять по видеоотчету

Ялтинских перевозчиков обязали ежедневно отправлять видеоотчет об отправлении транспорта по каждому маршруту в вечернее время.

Такое поручение дал помощник главы Крыма Станислав Грецкий.

По его словам, все транспортные предприятия должны обеспечить с 20:00 до 22:30 работу подвижного состава.

«Всем руководителям транспортных предприятий необходимо ежедневно направлять в отдел по вопросам промышленности, транспорта и связи администрации Ялты видеоотчет об отправлении транспорта по каждому маршруту от остановочных пунктов в вечернее время», - сказал Грецкий.

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