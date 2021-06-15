Власть
Работу ялтинских маршруток в вечернее время будут проверять по видеоотчету
Ялтинских перевозчиков обязали ежедневно отправлять видеоотчет об отправлении транспорта по каждому маршруту в вечернее время.
Такое поручение дал помощник главы Крыма Станислав Грецкий.
По его словам, все транспортные предприятия должны обеспечить с 20:00 до 22:30 работу подвижного состава.
«Всем руководителям транспортных предприятий необходимо ежедневно направлять в отдел по вопросам промышленности, транспорта и связи администрации Ялты видеоотчет об отправлении транспорта по каждому маршруту от остановочных пунктов в вечернее время», - сказал Грецкий.
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