Прокуратура через суд закрывает севастопольский зоопарк

Об итогах работы Прокуратуры Севастополя телеканал НТС рассказывает в программе «Прокурорский надзор».

За прошедшую рабочую неделю, с 7 по 11 июня, сотрудники надзорного ведомства провели 56 проверок.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя проверила операторов пляжей Гагаринского района: «Песочный», «Омега», «Солдатский», «Аквамарин» и «Песочная бухта». Сотрудники надзорного ведомства проконтролировали соблюдение законодательства в части социальной защиты инвалидов, а также охраны жизни людей на воде.

«Проведенной проверкой установлено, что ни на одном из пляжей нет мнемосхемы, выполненной в формате «универсального дизайна», позволяющей получить информацию об объекте, независимо от ограничений. Кроме того, несмотря на фактическую эксплуатацию пляжа, на территории пляжа «Омега» спасательные посты не функционируют, спасательное оборудование и документация на них отсутствует», – рассказал Владислав Черный, помощник прокурора Гагаринского района Севастополя.

По договору оператор пляжа «Омега» должен был установить не менее 20 туалетов и душевых кабинок, бюветов или фонтанчиков с питьевой водой.

«Фактически на территории пляжа установлено 5 туалетов (в том числе, для маломобильных групп населения), 4 душевые кабинки и 1 бювет. По результатам проверки прокуратура Гагаринского района города Севастополя организациям-операторам направила представления об устранении выявленных нарушений законодательства. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле», – говорит Черный.

Прокуратура Нахимовского района Севастополя с привлечением специалистов контролирующих органов провела проверку «Севастопольского зоопарка». Сотрудники надзорного ведомства установили, что вольеры с животными и птицами находятся на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства.

«Кроме того, выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, природоохранного законодательства, законодательства в сфере ветеринарии при содержании животных и предоставлении соответствующих услуг. По результатам проверки прокуратурой района в Нахимовский районный суд г. Севастополя предъявлено исковое заявление к индивидуальному предпринимателю о запрете осуществления деятельности «Севастопольского зоопарка» и оказания населению платных услуг», – говорит Александр Макаров, старший помощник прокурора Нахимовского района Севастополя.

Судебный акт вступил в законную силу. Всех животных распределят по «живым уголкам», действующим в рамках закона.

Прокуратура Севастополя установила, что в октябре 2020 года руководством ГБУ (государственного бюджетного учреждения) «Госжилфонд» принято решение о сокращении штата работников, и в декабре 2020 года ряд сотрудников уволили. Работодатель обязан был выплатить среднемесячный заработок или его часть пропорционально периоду трудоустройства, однако этого не сделал.

«Указанная выплата ГБУ «Госжилфонд» не произведена, в связи с чем прокуратурой Нахимовского района в суд предъявлены заявления о вынесении судебных приказов о взыскании невыплаченных денежных средств, причитающихся работнику от работодателя, связанных с процедурой сокращения штата», – рассказала Наталья Сурма, прокурор отдела прокуратуры города Севастополя.

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