Прогноз погоды в Крыму на вторник 15 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 15 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град.), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 17-22 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град.), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 17-22 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град.), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 17-22 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град.), уровень опасности оранжевый, туман (туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 17-22 м/с.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер южный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 21, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 98 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 20, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер южный 12 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 91 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 23, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 94 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 92 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 16, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 21 градусов тепла. По городам: в Алуште - 18, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 21, в Керчи - 22, в Николаевке - 20, в Севастополе - 19, в Судаке - 19, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 20, в Ялте - 18 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 25, на Кипре - 24, в Одессе - 18, в Сочи - 19, в Турции - 24, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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