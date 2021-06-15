Построенный военными водовод в Крыму решили демонтировать

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Трубопровод прожили из Белогорска в Симферополь летом прошлого года, он проработал лишь несколько месяцев.

Проложенный российскими военными водовод между Белогорским и Симферопольским районами Крыма, от использования которого отказались еще в конце прошлого года, решили разобрать.

По информации Telegram-канала «ЧКХ», военные уже заканчивают демонтаж 6-километрового трубопровода. Он был запущен в августе прошлого года и проработал до наступления холодов. Еще до полного запуска водовода на нем несколько раз случались порывы.

В декабре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что перекачка воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское прекращается, так как у жителей Белогорского района нет других источников жидкости.

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