Пока все проходили мимо: в Севастополе двое подростков спасли умирающую бабушку

В Севастополе подростки оказали первую помощь пожилой женщине на одном из городских рынков.

Своими действиями школьники спасли бабушке жизнь, сообщает «КП – Крым» со ссылкой на очевидцев.

По информации свидетелей происшествия, 14-летние подростки пришли на рынок за покупками по просьбе родителей. Там они увидели пенсионерку без сознания, на которую прохожие не реагировали. Мальчики начали действовать оперативно: один из них вызвал «скорую», второй приступил к непрямому массажу сердца, обнаружив, что пульс у пострадавшей не прощупывается.

Автор поста, описывающий подвиг школьников, подчеркнул, что мальчишкам удалось самостоятельно откачать женщину до приезда бригады медиков, которые были поражены качеством оказанной помощи.

Подростки рассказали, что после школы планируют поступать в медицинский университет.

По информации очевидцев, в настоящее время пенсионерка госпитализирована в одну из севастопольских больниц, ее жизнь вне опасности.

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