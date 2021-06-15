Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +21
море +19

Власть

Плитку для благоустройства Симферополя завезут с Урала

В Симферополе продолжаются работы по благоустройству площади им. Ленина. Власти города уже определились с поставщиком материалов.

Об этом рассказал глава администрации Симферополя Валентин Демидов в ходе прямого эфира радио «Спутник в Крыму».

«В частности, камень будет доставлен из Урала», - сообщил Демидов.

Речь идет о гранитной плитке, которую уложат на площади. По словам главы администрации, цветовая гамма будет соответствовать цвету здания Совета министров.

Напомним, площадь им. Ленина вошла в список 5 общественных территорий Симферополя, которые будут благоустроены в этом году в рамках соглашения с правительством Москвы. На площади заменят тротуарную плитку, установят уличную мебель, обновят систему освещения, озеленят территорию. В администрации Симферополя сообщали, что срок выполнения работ - до 1 сентября текущего года.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Построенный военными водовод в Крыму решили демонтировать. Трубопровод прожили из Белогорска в Симферополь летом прошлого года, он проработал лишь несколько месяцев.

Жители Севастополя могут отказаться от реставрации старинного жилья. Некоторые жители Севастополя, дома которых должны быть реставрированы, могут отказаться от восстановления зданий, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Президент РАН назвал запасы воды в Крыму «достаточными». Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что при правильном управлении запасов воды в Крыму достаточно.

Севастопольцам будут два дня подряд отключать свет. Запланированы ремонтные работы, опубликован список адресов.

Коронавирус в Крыму
В Крыму резкий рост новых заражений

В Крыму резкий рост новых заражений

За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 15 июня

Какой сегодня праздник 15 июня фото

Сегодня, 15 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Общество
Море у берегов Крыма местами прогрелось до 23 градусов

Море у берегов Крыма местами прогрелось до 23 градусов

Черное море у берегов Крыма 14 июня прогрелось от +17 до +21 градусов. В Азовском море вода теплее и составляет +23 градуса.

Коронавирус в Крыму
Новая волна: инфекционная больница Севастополя заполнена на 80 процентов

Новая волна: инфекционная больница Севастополя заполнена на 80 процентов

Резерв коечного фонда инфекционной больницы Севастополя составляет 20%, сообщает пресс-служба правительства города.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации