Плитку для благоустройства Симферополя завезут с Урала

В Симферополе продолжаются работы по благоустройству площади им. Ленина. Власти города уже определились с поставщиком материалов.

Об этом рассказал глава администрации Симферополя Валентин Демидов в ходе прямого эфира радио «Спутник в Крыму».

«В частности, камень будет доставлен из Урала», - сообщил Демидов.

Речь идет о гранитной плитке, которую уложат на площади. По словам главы администрации, цветовая гамма будет соответствовать цвету здания Совета министров.

Напомним, площадь им. Ленина вошла в список 5 общественных территорий Симферополя, которые будут благоустроены в этом году в рамках соглашения с правительством Москвы. На площади заменят тротуарную плитку, установят уличную мебель, обновят систему освещения, озеленят территорию. В администрации Симферополя сообщали, что срок выполнения работ - до 1 сентября текущего года.

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