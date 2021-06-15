Власть
Плитку для благоустройства Симферополя завезут с Урала
В Симферополе продолжаются работы по благоустройству площади им. Ленина. Власти города уже определились с поставщиком материалов.
Об этом рассказал глава администрации Симферополя Валентин Демидов в ходе прямого эфира радио «Спутник в Крыму».
«В частности, камень будет доставлен из Урала», - сообщил Демидов.
Речь идет о гранитной плитке, которую уложат на площади. По словам главы администрации, цветовая гамма будет соответствовать цвету здания Совета министров.
Напомним, площадь им. Ленина вошла в список 5 общественных территорий Симферополя, которые будут благоустроены в этом году в рамках соглашения с правительством Москвы. На площади заменят тротуарную плитку, установят уличную мебель, обновят систему освещения, озеленят территорию. В администрации Симферополя сообщали, что срок выполнения работ - до 1 сентября текущего года.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Построенный военными водовод в Крыму решили демонтировать. Трубопровод прожили из Белогорска в Симферополь летом прошлого года, он проработал лишь несколько месяцев.
Жители Севастополя могут отказаться от реставрации старинного жилья. Некоторые жители Севастополя, дома которых должны быть реставрированы, могут отказаться от восстановления зданий, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Президент РАН назвал запасы воды в Крыму «достаточными». Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что при правильном управлении запасов воды в Крыму достаточно.
Севастопольцам будут два дня подряд отключать свет. Запланированы ремонтные работы, опубликован список адресов.
В Крыму резкий рост новых заражений
За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 15 июня фото
Сегодня, 15 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Море у берегов Крыма местами прогрелось до 23 градусов
Черное море у берегов Крыма 14 июня прогрелось от +17 до +21 градусов. В Азовском море вода теплее и составляет +23 градуса.
Грозы с ливнями и градом накроют Крым
В Крым вернулась непогода: в ближайшие два дня на полуострове ожидаются грозы, ливни и град.
23 часа назад
Все больше крымчан поступают в ВУЗы Украины
21 час назад
В России заявили о новых симптомах коронавируса
17 часов назад
Медики предостерегли поклонников селфхарма в Крыму фото
19 часов назад
Новая волна: инфекционная больница Севастополя заполнена на 80 процентов
Резерв коечного фонда инфекционной больницы Севастополя составляет 20%, сообщает пресс-служба правительства города.