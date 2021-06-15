Происшествия
Пенсионерки пропали в Симферополе и Симферопольском районе
В Крыму ведутся поиски двух пожилых женщин, одна из них пропала в Симферополе, вторая - в Симферопольском районе.
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым.
В Симферополе потерялась 62-летняя Ольга Родионенко. 9 июня женщина вышла из дома и не вернулась. «Возможна потеря памяти», - говорится в сообщении отряда.
75-летняя Лидия Лузик пропала 14 июня. Женщина проживает в селе Лозовом Симферопольского района. Пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении. Она не ориентируется в пространстве, уточнили в отряде.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Неизвестные в камуфляже угрожали оружием рыбакам в Крыму. На одном из феодосийских пирсов, что на южном побережье Крыма, произошел загадочный инцидент. Неизвестные люди в камуфлированной форме без опознавательных знаков угрожали оружием рыбакам.
В День России в Севастополе мужчина разбился насмерть, сорвавшись с высоты. В минувшие выходные, 12 июня, когда на полуострове праздновали День России, в Севастополе погиб мужчина, сорвавшись с высоты в районе памятника Славы.
Пока все проходили мимо: в Севастополе двое подростков спасли умирающую бабушку. В Севастополе подростки оказали первую помощь пожилой женщине на одном из городских рынков.
Море у берегов Крыма местами прогрелось до 23 градусов. Черное море у берегов Крыма 14 июня прогрелось от +17 до +21 градусов. В Азовском море вода теплее и составляет +23 градуса.
В Севастополе автомобиль таранил магазин и столб фото
Двое пострадавших в ДТП госпитализированы.
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