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Происшествия

Пенсионерки пропали в Симферополе и Симферопольском районе

20:39 вторник, 15 июня 2021

В Крыму ведутся поиски двух пожилых женщин, одна из них пропала в Симферополе, вторая - в Симферопольском районе.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым.

В Симферополе потерялась 62-летняя Ольга Родионенко. 9 июня женщина вышла из дома и не вернулась. «Возможна потеря памяти», - говорится в сообщении отряда.

75-летняя Лидия Лузик пропала 14 июня. Женщина проживает в селе Лозовом Симферопольского района. Пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении. Она не ориентируется в пространстве, уточнили в отряде.

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