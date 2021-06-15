Новая волна: инфекционная больница Севастополя заполнена на 80 процентов

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Резерв коечного фонда инфекционной больницы Севастополя составляет 20%, сообщает пресс-служба правительства города.

«В отделение модуля №1 госпитализируются взрослые пациенты от 18 лет с коронавирусной инфекцией средней тяжести. Сейчас в отделении 49 человек, рассчитано оно на 60. Есть тяжелые случаи, когда пациентов переводят из нашего модуля в отделение реанимации и интенсивной терапии и там уже продолжают лечение. Рекомендую севастопольцам и гостям города не забывать о мерах предосторожности: случаи заражения регистрируются каждый день, вирус никуда не исчез», – заявила заведующая первым модульным отделением Наталья Гончарова.

Напомним, за прошедшие сутки в Севастополе зафиксировали 35 случаев COVID-19 и одну смерть.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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