Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму резкий рост новых заражений ● Власти Крыма могут вернуть ограничения из-за роста числа заражений ● В России заявили о новых симптомах коронавируса ● Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19 ● Только 60 процентов россиян одобряют прививки от коронавируса
Новая волна: инфекционная больница Севастополя заполнена на 80 процентов
фото © pixabay.com
Резерв коечного фонда инфекционной больницы Севастополя составляет 20%, сообщает пресс-служба правительства города.
«В отделение модуля №1 госпитализируются взрослые пациенты от 18 лет с коронавирусной инфекцией средней тяжести. Сейчас в отделении 49 человек, рассчитано оно на 60. Есть тяжелые случаи, когда пациентов переводят из нашего модуля в отделение реанимации и интенсивной терапии и там уже продолжают лечение. Рекомендую севастопольцам и гостям города не забывать о мерах предосторожности: случаи заражения регистрируются каждый день, вирус никуда не исчез», – заявила заведующая первым модульным отделением Наталья Гончарова.
Напомним, за прошедшие сутки в Севастополе зафиксировали 35 случаев COVID-19 и одну смерть.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Крыма могут вернуть ограничения из-за роста числа заражений. Количество вызовов и госпитализаций граждан с коронавирусом за последнюю неделю на полуострове значительно увеличилось.
В России заявили о новых симптомах коронавируса. В наборе основных симптомов COVID-19 произошли изменения.
Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19. Уровень заболеваемости коронавирусом в Республике Крым значительно вырос по сравнению с началом года.
Только 60 процентов россиян одобряют прививки от коронавируса. Более половины россиян (60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, а 17 процентов из опрошенных уже привились.
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Резерв коечного фонда инфекционной больницы Севастополя составляет 20%, сообщает пресс-служба правительства города.