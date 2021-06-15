Неизвестные в камуфляже угрожали оружием рыбакам в Крыму

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На одном из феодосийских пирсов, что на южном побережье Крыма, произошел загадочный инцидент. Неизвестные люди в камуфлированной форме без опознавательных знаков угрожали оружием рыбакам.

Возмутительное видео тут же разошлось по социальным сетям. На кадрах видно, как двое неизвестных в камуфляже подошли к рыбачащим на пирсе мужчинам. Один из пришедших достал оружие, скорее всего травматическое, и стал требовать покинуть данное место.

Естественно, завязалась словесная перепалка: рыбаки требовали от вооруженного человека представиться и объяснить, какие правонарушения они совершили. Внятного объяснения они не услышали: то ли незнакомец пожелал остаться инкогнито, то ли ему мешала медицинская маска на лице.

Второй человек «по форме» стоял чуть поодаль, держа на поводке овчарку внушительного вида.

Единственное, что удалось узнать из видео, так это то, что мужчина с оружием представился «сотрудником органов безопасности», правда каких, не уточнил.

Видео вызвало шквал комментариев в сети. Подписчики строили самые различные гипотезы.

Однако один из них заметил, что на вооруженном мужчине был надет гражданский рюкзак, намекая, что это могли быть браконьеры.

В тексте использованы материалы: Форпост

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