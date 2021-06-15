На пляжах Севастополя нет спасателей и мало туалетов

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В Севастополе прокуратура сообщила, что по итогам проверки пляжей на территории Гагаринского района города, выявлены нарушения – не работают спасательные посты, отсутствует предусмотренное количество туалетов и душевых.

По данным ведомства, на территории Гагаринского района Севастополя функционирует 5 пляжей: «Песочный» (оператор ООО «Песочная бухта»), «Омега» (оператор ООО «Де-ви Крым»), «Солдатский» (оператор ООО «Адмиральская лагуна»), «Аквамарин» (оператор ООО «Гранд отель Аквамарин ру»), «Песочная бухта» (оператор ООО «Песочная бухта»).

«Проведенной проверкой установлено, что ни на одном из пляжей нет мнемосхемы, выполненной в формате «универсального дизайна», позволяющей получить информацию об объекте независимо от ограничений. Кроме того, не смотря на фактическую эксплуатацию пляжа, на территории пляжа «Омега» спасательные посты не функционируют, спасательное оборудование и документация на них отсутствует», – говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что договором о благоустройстве пляжа «Омега», предусмотрена установка не менее 20 туалетов (в том числе для маломобильных групп населения), не менее 20 душевых кабинок, бюветов или фонтанчиков с подводом питьевой водой на расстоянии не более 200 метров друг от друга.

«Фактически на территории пляжа установлено 5 туалетов (в том числе для маломобильных групп населения), 4 душевые кабинки и 1 бювет», – отмечают в надзорном ведомстве.

Указывается, что по результатам проверки, организациям-операторам направлены представления об устранении выявленных нарушений.

Реакции операторов пляжей на замечания прокуратуры нет.

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