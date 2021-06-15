Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму обсуждают введение радикальных мер борьбы с ковидом ● Снова рост: сводка по коронавирусу в Севастополе за сутки ● Новая волна: инфекционная больница Севастополя заполнена на 80 процентов ● В Крыму резкий рост новых заражений ● Власти Крыма могут вернуть ограничения из-за роста числа заражений
Молодежь в Крыму болеет COVID-19 в тяжелой форме
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Министерство здравоохранения Крыма опровергло убеждение в том, что у молодых пациентов с коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.
Об этом рассказал глава ведомства Александр Остапенко.
«У нас почему-то молодежь думает, что если это и случится, то пройдет все в легкой и бессимптомной форме. Хочу развеять все эти домыслы наших молодых людей: достаточно большое количество у нас молодых людей в возрасте от 18 лет в тяжелом и, к сожалению, крайне тяжелом состоянии», – рассказал он.
Министр отметил, что лучший способ обезопасить себя и близких – пройти вакцинацию. «Самое главное: вовремя обратиться за медицинской помощью, если заболел, а если не заболел – провакцинироваться и обезопасить себя и своих близких. Обязательно нужно получить две аппликации вакцины: после первой вырабатывается так называемый гуморальный иммунитет, а после второго – специфический Т-клеточный иммунитет, который защищает наших пациентов от новой коронавирусной инфекции», – подчеркнул он.
По данным минздрава, сейчас привито 265 183 человека, а для формирования коллективного иммунитета нужно пройти вакцинацию еще более 600 тысячам крымчанам. Работает 130 прививочных пунктов: в каждой поликлинике и торговом центре, на вокзалах в Симферополе и центральных площадях крупных населенных пунктов.
Крым вернулся к зимним показателям по коронавирусу: за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 140 человек. Последний раз столько зараженных фиксировали в феврале.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 45 177 человек. Выздоровевших за весь период 41 672 человека, скончались 1 422 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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