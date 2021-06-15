Молодежь в Крыму болеет COVID-19 в тяжелой форме

фото © pixabay.com

Министерство здравоохранения Крыма опровергло убеждение в том, что у молодых пациентов с коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.

Об этом рассказал глава ведомства Александр Остапенко.

«У нас почему-то молодежь думает, что если это и случится, то пройдет все в легкой и бессимптомной форме. Хочу развеять все эти домыслы наших молодых людей: достаточно большое количество у нас молодых людей в возрасте от 18 лет в тяжелом и, к сожалению, крайне тяжелом состоянии», – рассказал он.

Министр отметил, что лучший способ обезопасить себя и близких – пройти вакцинацию. «Самое главное: вовремя обратиться за медицинской помощью, если заболел, а если не заболел – провакцинироваться и обезопасить себя и своих близких. Обязательно нужно получить две аппликации вакцины: после первой вырабатывается так называемый гуморальный иммунитет, а после второго – специфический Т-клеточный иммунитет, который защищает наших пациентов от новой коронавирусной инфекции», – подчеркнул он.

По данным минздрава, сейчас привито 265 183 человека, а для формирования коллективного иммунитета нужно пройти вакцинацию еще более 600 тысячам крымчанам. Работает 130 прививочных пунктов: в каждой поликлинике и торговом центре, на вокзалах в Симферополе и центральных площадях крупных населенных пунктов.

Крым вернулся к зимним показателям по коронавирусу: за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 140 человек. Последний раз столько зараженных фиксировали в феврале.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 45 177 человек. Выздоровевших за весь период 41 672 человека, скончались 1 422 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снова рост: сводка по коронавирусу в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, это на 20 случаев больше, чем неделю назад.

Новая волна: инфекционная больница Севастополя заполнена на 80 процентов. Резерв коечного фонда инфекционной больницы Севастополя составляет 20%, сообщает пресс-служба правительства города.

В Крыму резкий рост новых заражений. За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 140 случаев коронавирусной инфекции.

Власти Крыма могут вернуть ограничения из-за роста числа заражений. Количество вызовов и госпитализаций граждан с коронавирусом за последнюю неделю на полуострове значительно увеличилось.