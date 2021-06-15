Власть
Лучший трудовой коллектив забил на один из лучших пляжей Севастополя
фото © Первый Севастопольский
Состояние севастопольского пляжа в Любимовке вызвало возмущение гостей города. Мало того что территория замусорена и бегают собаки, так еще нет ни навесов, ни лежаков, отсутствуют также раздевалки и туалеты.
Именно таким предстало «благоустройство» прибрежной зоны на видеокадрах, которые туристы прислали в редакцию «Первого севастопольского».
По мнению приезжих, местные власти просто забыли благоустроить пляж, который еще в прошлом году выглядел намного цивилизованнее.
«Вот, уважаемые друзья. Значит, я приехала из Москвы, и что я вижу? Что пляжи абсолютно не оборудованы. Нет ни привычных комфортных лежаков, ни тентов. Зато сохранилась грязь, собаки разгуливают по пляжу. Очень жаль, в прошлом году было намного лучше. Позор! Надо срочно что-то делать с этим», — написала туристка.
Такая ситуация, полагает женщина, сложилась из-за того, что пляж ни за кем не закреплен. По крайней мере, выяснить, кому высказать претензии по поводу отсутствия благоустройства побережья, ей не удалось: в расположенном рядом пансионате «Любоморье» еще в прошлом году сообщили, что город кому-то передал пляж, но кому конкретно, не уточнили.
Сообщаем: согласно распоряжению правительства, оператором пляжей «Любимовка-1» и «Любимовка-2» является ГБУ «Парки и скверы», трудовой коллектив которого под руководством директора Дениса Залознего накануне, 14 июня, был занесен на Доску почета Севастополя.
В департаменте горхозяйства пообещали позже ответить на вопросы об актуальном состоянии пляжа в Любимовке.
Напомним: на прошлой неделе глава департамента горхозяйства Евгений Горлов отчитался перед губернатором о готовности городских пляжей. Как оказалось, к моменту старта летнего сезона 7 июня 30 пляжей находились в разной степени готовности, но претензий к ним было немало.
В число худших попали пляжи «Омега», «Нахимовец» и пляж в Андреевке. На пляжах «Мраморный», «Городской» и «Ушакова балка» купаться нельзя из-за плохих показателей воды. Оператор пляжа «Вязовая роща» вообще не подал никаких документов на обследование территории и морской воды. Вопросы возникли и к пляжу в парке Победы, который, несмотря на обещания, не успели благоустроить к лету.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Лучший трудовой коллектив забил на один из лучших пляжей Севастополя
Состояние севастопольского пляжа в Любимовке вызвало возмущение гостей города. Мало того что территория замусорена и бегают собаки, так еще нет ни навесов, ни лежаков, отсутствуют также раздевалки и туалеты.
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