Лучший трудовой коллектив забил на один из лучших пляжей Севастополя

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Состояние севастопольского пляжа в Любимовке вызвало возмущение гостей города. Мало того что территория замусорена и бегают собаки, так еще нет ни навесов, ни лежаков, отсутствуют также раздевалки и туалеты.

Именно таким предстало «благоустройство» прибрежной зоны на видеокадрах, которые туристы прислали в редакцию «Первого севастопольского».

По мнению приезжих, местные власти просто забыли благоустроить пляж, который еще в прошлом году выглядел намного цивилизованнее.

«Вот, уважаемые друзья. Значит, я приехала из Москвы, и что я вижу? Что пляжи абсолютно не оборудованы. Нет ни привычных комфортных лежаков, ни тентов. Зато сохранилась грязь, собаки разгуливают по пляжу. Очень жаль, в прошлом году было намного лучше. Позор! Надо срочно что-то делать с этим», — написала туристка.

Такая ситуация, полагает женщина, сложилась из-за того, что пляж ни за кем не закреплен. По крайней мере, выяснить, кому высказать претензии по поводу отсутствия благоустройства побережья, ей не удалось: в расположенном рядом пансионате «Любоморье» еще в прошлом году сообщили, что город кому-то передал пляж, но кому конкретно, не уточнили.

Сообщаем: согласно распоряжению правительства, оператором пляжей «Любимовка-1» и «Любимовка-2» является ГБУ «Парки и скверы», трудовой коллектив которого под руководством директора Дениса Залознего накануне, 14 июня, был занесен на Доску почета Севастополя.

В департаменте горхозяйства пообещали позже ответить на вопросы об актуальном состоянии пляжа в Любимовке.

Напомним: на прошлой неделе глава департамента горхозяйства Евгений Горлов отчитался перед губернатором о готовности городских пляжей. Как оказалось, к моменту старта летнего сезона 7 июня 30 пляжей находились в разной степени готовности, но претензий к ним было немало.

В число худших попали пляжи «Омега», «Нахимовец» и пляж в Андреевке. На пляжах «Мраморный», «Городской» и «Ушакова балка» купаться нельзя из-за плохих показателей воды. Оператор пляжа «Вязовая роща» вообще не подал никаких документов на обследование территории и морской воды. Вопросы возникли и к пляжу в парке Победы, который, несмотря на обещания, не успели благоустроить к лету.

В тексте использованы материалы: Форпост

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