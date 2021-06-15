Какой сегодня праздник 15 июня

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Сегодня, 15 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день прогулки

Весьма необычный праздник – Международный день прогулки – отмечается в середине июня. Если верить интернету, у этого праздника есть две даты – 15 или 19 июня. Однако вторая – наиболее распространена. Этот замечательный праздник напоминает о важности такого очевидного, но забытого многими способа отдыха, как пешая прогулка. Для многих людей, проживающих в современных мегаполисах, это еще едва ли не самый доступный способ снять накопившийся за день стресс.

Как утверждает статистика, нервное напряжение и депрессия стали постоянными спутниками современных людей. Не желая сбавить темп жизни и пересмотреть приоритеты, многие стремятся решить эти проблемы при помощи медикаментов. К счастью, в последние годы увлечение спортом и стремление к здоровому образу жизни набирает популярность. Одним из эффективных способов борьбы со стрессом, является обычная пешая прогулка по парку или лесу, а также выезд на природу. К достоинствам пешей прогулки сторонники праздника относят ее доступность. Этот способ отдыха не требует каких-либо материальных затрат, а польза от него с лихвой окупит потраченное время. Ходьба не только способствует снятию стресса, но и стимулирует внимание, память и мозговую активность, улучшает аппетит и нормализует сон.

Всемирный день ветра (Global Wind Day)

Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики (European Wind Energy Association, EWEA) и Всемирный совет по энергии ветра (Global Wind Energy Council, GWEC). А его цель — привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики.

По мнению экспертов, развитие ветроэнергетики поможет решить большой ряд проблем не только энергетического, но и экономического, а также экологического характера. В частности, активная работа в этом направлении может привести к сокращению огромных сумм, которые ежегодно вкладываются в энергетику. В результате, не будет так остро стоять проблема ограниченности ресурсов ископаемого топлива, мир сможет преодолеть кризис глобального изменения климата.

Впервые День ветра отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году он приобрел статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран. С каждым годом их количество быстро растет. Причем каждый человек может отпраздновать этот необычный день самостоятельно: например, отправиться с друзьями запускать воздушных змеев, используя для этого веселого действа бесплатную и мощную энергию ветра.

Вьюн Зеленый

Народный праздник «Вьюн Зеленый» отмечается 15 июня (по старому стилю - 2 июня). Православная церковь в этот день чтит память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского. Другие названия праздника: «Никифор дубодер», «Вьюнец», «Вьюнишник», «Зеленые святки». В этот день поздравляли пары, сочетавшихся браком в текущем году. Хозяйки украшали дома веночками из березовых веточек, а к обеду обязательно пекли каравай.

Также сегодня, 15 июня, отмечают такие праздники:

- Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

- День памяти великомученика Иоанна Нового, Сочавского

- День государственного флага Армении

- День национального спасения в Азербайджане

- Праздник мужских недостатков

- День придумывания новых созвездий

- День пива (Beer Day Britain) в Великобритания

- День силы улыбки (Smile Power Day) в США

- День инженера в Италии

- День фотографии природы (Nature Photography Day) в США

- День посадки деревьев в Коста-Рике

- День национального флага Дании

- День омара (National Lobster Day) в США

- День работника противопожарной службы Кыргызстана

- День сельского хозяйства Южной Кореи

Сегодня именины празднуют: Иван, Юлиания, Константин, Александр, Никифор, Андрей, Дмитрий, Мария, Марин.

Что происходило 15 июня в прошлые годы

313 - византийский император Константин объявил свободу вероисповедания и повелел вернуть христианам конфискованную у них собственность.

1300 - в правительство Флоренции вошел поэт Данте Алигьери.

1502 - Христофор Колумб открыл остров Мартиника.

1580 - английская кругосветная экспедиция Фрэнсиса Дрейка обогнула мыс Доброй Надежды.

1616 - открылась первая в Канаде школа для индейцев.

1752 - Бенджамин Франклин в эксперименте с воздушным змеем доказал электрическую природу молнии.

1763 - Екатерина II издала манифест, запрещающий произнесение необдуманных речей, опасных для общественного спокойствия.

1844 - Чарльз Гудиер запатентовал способ вулканизации резины.

1846 - Британия и США подписали Орегонский договор, по которому граница между США и Канадой устанавливалась по 49-й параллели.

1869 - Джон Хайат в Олбани (штат Нью-Йорк) запатентовал целлулоид.

1907 - начала свою работу II мирная конференция в Гааге, в которой приняли участие представители 44 стран. Ее созыв вновь был предпринят по инициативе России.

1911 - в США основана компания «Computing-Tabulating-Recording Company», известная сегодня под именем IBM.

1924 - компания «Форд» произвела свой 10-миллионный автомобиль.

1954 - учреждение УЕФА.

1956 - впервые встретились Джон Леннон и Пол Маккартни.

1963 - Китай обвинил СССР в «измене мировой революции».

1986 - газета «Правда» объявила об увольнении за халатность руководителей Чернобыльской АЭС.

1992 - в Трентоне (Нью-Джерси) вице-президент США Дэн Куэйл «сел в лужу», проводя показательный урок в начальной школе и неправильно написав слово «potato» («картофель»).

2008 - в Севастополе открыт памятник императрице Екатерине II.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 15 июня. Какие праздники будут завтра?

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