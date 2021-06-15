Происшествия
Девять состоявших на учете у нарколога севастопольцев управляли автомобилями
Прокуратурой предъявлены в суд исковые заявления о запрете управлять транспортными средствами лицам, состоящим на учете у врача психиатра-нарколога.
Прокуратурой Нахимовского района в рамках надзора за исполнением законодательства о безопасности дорожного движения проведена проверка законности и обоснованности обладания гражданами, состоящими на учете у врача психиатра-нарколога, правом на управление транспортными средствами.
Установлено, что 9 жителей Севастополя, состоящие на диспансерном учете у врача психолога-нарколога, обладают правом на управление транспортными средствами, являющимися источником повышенной опасности, в результате чего представляют угрозу безопасности для других участников дорожного движения, что противоречит требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.
В Нахимовский районный суд в интересах неопределенного круга лиц прокурором района подано 9 исковых заявлений к указанным лицам о прекращении права на управление транспортными средствами.
Указанные исковые заявления находятся на рассмотрении.
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