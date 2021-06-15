Водный кризис
Развитие сюжета: Вододефицит отступает от Симферополя: водохранилища заполняются ● Построенный военными водовод в Крыму решили демонтировать ● Президент РАН назвал запасы воды в Крыму «достаточными» ● На водохранилищах Крыма сбрасывают излишки непригодной для питья воды ● Российский гидрогеолог считает, что нужно «забыть о добыче воды из Азовского моря»
17 июня часть Симферополя останется без воды
В четверг, 17 июня, в связи с переключением на байпас часть улиц крымской столицы останется без воды.
Работы будут проводить с 00:00. Подачу воды отключат по следующим адресам:ул. Воровского, ул. Ленина, р-н «Старого города» (ул. Студенческая, ул. Пролетарская (частично), пер. Спендиаровых, ул. Ефремова, ул. Володарского, ул. Курчатова, Фабричный спуск и т.д.),ул. Беспалова (частично), ул. Г. Родионова, Ялтинское шоссе, ул. Носенко, ул. Симферопольская, ул. Волошиновых, ул. Народная, ул., Чекистов, ул. Промышленная, ул. Водников, ул. Морская, ул. Лесная, ул. Лазурная, пер. Морской, пер. Водников, ул. Щаденко (частично), ул. Родниковая, ул. Б. Хохлова, ул. З. Рухадзе, ул. С. Тюленина, ул. Л. Шевцовой, ул. О. Кошевого, ул. У. Громовой, а также прилегающие улицы переулки.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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