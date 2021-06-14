Власть
Жители Севастополя могут отказаться от реставрации старинного жилья
Некоторые жители Севастополя, дома которых должны быть реставрированы, могут отказаться от восстановления зданий, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, горожане могут отказаться от реставрации в связи с тем, чтобы не сталкивать с последствиями в виде изменения их жилья.
Развожаев сообщил, что архитектурно-художественный совет рассмотрел проекты по восстановлению объектов наследия культуры и высказал мнение о необходимости приведения фасадов в первоначальный вид при учете их использования в современных условиях.
В 2021 году планируется дополнительный капремонт 30 МКД, в том числе четырех зданий, которые относятся к объектам наследия культуры. На проведение работ из резервного фонда РФ выделили 400 миллионов рублей.
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