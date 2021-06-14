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Власть

Жители Севастополя могут отказаться от реставрации старинного жилья

10:29 понедельник, 14 июня 2021
Севастополь

Некоторые жители Севастополя, дома которых должны быть реставрированы, могут отказаться от восстановления зданий, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, горожане могут отказаться от реставрации в связи с тем, чтобы не сталкивать с последствиями в виде изменения их жилья.

Развожаев сообщил, что архитектурно-художественный совет рассмотрел проекты по восстановлению объектов наследия культуры и высказал мнение о необходимости приведения фасадов в первоначальный вид при учете их использования в современных условиях.

В 2021 году планируется дополнительный капремонт 30 МКД, в том числе четырех зданий, которые относятся к объектам наследия культуры. На проведение работ из резервного фонда РФ выделили 400 миллионов рублей.

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