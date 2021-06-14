Все больше крымчан поступают в ВУЗы Украины

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Количество поступающих из Крыма ежегодно растет, рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

«Желающих поступить в украинские высшие учебные заведения с оккупированных территорий на 25% точно больше ежегодно. Да, этот процесс медленный. Потому что на КПВВ их не выпускают. Они вынуждены заезжать через Россию. Если они заезжают оттуда, то они попадают на самоизоляцию. Сегодня те, кто едет через КПВВ к нам, без самоизоляции. В том числе и человек, который сопровождает, тоже без самоизоляции. Они имеют право учиться на подготовительных курсах и т.д. Создаются определенные искусственные преграды. Но все равно люди стремятся ехать учиться сюда (на подконтрольную Украине территорию – ред.)» – сказал Шкарлет.

Он отметил, что в прошлом году было 186, а в нынешнем – 214 образовательных центров «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» для поступающих с неподконтрольных территорий.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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