Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +24
море +17

Здоровье

Врач рассказала, чем нельзя закусывать вино

12:32 понедельник, 14 июня 2021
Врач рассказала, чем нельзя закусывать вино

фото © bigasia.ru

Гастроэнтеролог Анна Денисова посоветовала не закусывать вино жирными и острыми продуктами.

Совет эксперта приводит РИА Новости

«С вином, как и с алкоголем вообще, нельзя есть жирное и острое: сало, колбасы, семгу, скумбрию, маринованные овощи, васаби – приправу, которую употребляют вместе с суши. У людей с хроническими заболеваниями – гастритом или язвой – эти продукты могут вызвать обострение. На фоне сочетания алкоголя и жирного часто случается состояние острого панкреатита. Пациента приходится госпитализировать и, более того, проводить терапию панкреонекроза», – объяснила Анна Денисова.

По словам гастроэнтеролога, суточное употребление вино нужно ограничить одним - двумя бокалами. Большее количество, тем более без закуски, практически гарантированно приведет к обострению панкреатита, гастрита или язвы, считает эксперт. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какие продукты нельзя брать на пляж и на пикник. С наступлением теплой погоды крымчане и гости полуострова выбирают пляжный отдых или выезжают на пикники в лес.

3D-заборы: плюсы и минусы. Выбор ограждения – важная часть постройки любого здания, где оно требуется. Все чаще для этой задачи используют трехмерные заборы из сетки гиттер. Gitter с немецкого переводится, как «решетка».

Виды и особенности чердачных лестниц. Чердак – это помещение под крышей дома. Зачастую его используют, как склад для старых вещей, спортинвентаря, мебели и прочего. Однако современное строительство предполагает расходование всего свободного пространства, и сегодня чердак не редко переоборудуют в жилую комнату.

Почему стоит выбирать битумную черепицу?. Битумная черепица или мягкая кровля все чаще используется в новом строительстве. Этот материал пришел к нам из-за рубежа, но всего за несколько лет обрел должную популярность.

Здоровье
Врач рассказала, чем нельзя закусывать вино

Врач рассказала, чем нельзя закусывать вино

Гастроэнтеролог Анна Денисова посоветовала не закусывать вино жирными и острыми продуктами.

Общество
Грозы с ливнями и градом накроют Крым

Грозы с ливнями и градом накроют Крым

В Крым вернулась непогода: в ближайшие два дня на полуострове ожидаются грозы, ливни и град.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции.

Власть
Все больше крымчан поступают в ВУЗы Украины

Все больше крымчан поступают в ВУЗы Украины

Количество поступающих из Крыма ежегодно растет, рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации