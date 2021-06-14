Здоровье
Врач рассказала, чем нельзя закусывать вино
фото © bigasia.ru
Гастроэнтеролог Анна Денисова посоветовала не закусывать вино жирными и острыми продуктами.
Совет эксперта приводит РИА Новости.
«С вином, как и с алкоголем вообще, нельзя есть жирное и острое: сало, колбасы, семгу, скумбрию, маринованные овощи, васаби – приправу, которую употребляют вместе с суши. У людей с хроническими заболеваниями – гастритом или язвой – эти продукты могут вызвать обострение. На фоне сочетания алкоголя и жирного часто случается состояние острого панкреатита. Пациента приходится госпитализировать и, более того, проводить терапию панкреонекроза», – объяснила Анна Денисова.
По словам гастроэнтеролога, суточное употребление вино нужно ограничить одним - двумя бокалами. Большее количество, тем более без закуски, практически гарантированно приведет к обострению панкреатита, гастрита или язвы, считает эксперт.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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