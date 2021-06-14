Происшествия
В Севастополе осужденная женщина напилась и дебоширила
В Севастополе местную жительницу привлекут к уголовной ответственности за нарушение требований административного надзора.
До одного года лишения свободы грозит 41-летней жительнице Севастополя за неоднократное несоблюдение административных ограничений, установленных ей судом.
Балаклавский районный суд установил ранее судимой женщине административный надзор сроком на 2 года и 6 месяцев с применением ряда ограничений. Однако в ходе проверки сотрудники полиции выявили, что горожанка неоднократно нарушала установленные ей ограничения, в том числе, находясь ночью в состоянии опьянения в подъезде дома, нарушала общественный порядок.
Отделом дознания ОМВД России по Балаклавскому району в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».
Ранее Новости Крыма сообщали:
Российскую актрису не пропустили в Украину из-за посещения Крыма. Госпогранслужба Украины не пропустила в страну 59-летнюю российскую актрису озвучки и дубляжа из-за посещения ею Крыма.
В России пообещали сажать в тюрьму за ношение футболок сборной Украины. В Санкт-Петербурге, где пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу, проверят торговые точки, продающие атрибутику и спортивную форму команд стран-участников ЧЕ.
Севастопольская полиция пересела на «байки». На площади Нахимова в Севастополе прошел первый в новейшей истории города смотр личного состава полиции города героя.
Водителя автопоезда будут судить за гибель человека в ДТП в Крыму. 40-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
В России заявили о новых симптомах коронавируса
В наборе основных симптомов COVID-19 произошли изменения.
Медики предостерегли поклонников селфхарма в Крыму фото
Поветрие докатилось и до Крыма и может привести к принудительной госпитализации.
Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19
Уровень заболеваемости коронавирусом в Республике Крым значительно вырос по сравнению с началом года.
Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму
За 12 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 127 случаев коронавирусной инфекции.
вчера
Грозы с ливнями и градом накроют Крым
6 часов назад
Аксенов вспомнил о «лихих девяностых»
24 часа назад
В Крыму утверждают, что освоили 40 процентов средств, выделенных из бюджета России
Крым с начала текущего года освоил 40% средств, выделенных по «Федеральной программе развития Крыма и Севастополя» (ФЦП), утверждает вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.