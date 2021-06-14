Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +22
море +17

Происшествия

В Севастополе осужденная женщина напилась и дебоширила

15:40 понедельник, 14 июня 2021
Севастополь

В Севастополе местную жительницу привлекут к уголовной ответственности за нарушение требований административного надзора.

До одного года лишения свободы грозит 41-летней жительнице Севастополя за неоднократное несоблюдение административных ограничений, установленных ей судом.

Балаклавский районный суд установил ранее судимой женщине административный надзор сроком на 2 года и 6 месяцев с применением ряда ограничений. Однако в ходе проверки сотрудники полиции выявили, что горожанка неоднократно нарушала установленные ей ограничения, в том числе, находясь ночью в состоянии опьянения в подъезде дома, нарушала общественный порядок.

Отделом дознания ОМВД России по Балаклавскому району в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российскую актрису не пропустили в Украину из-за посещения Крыма. Госпогранслужба Украины не пропустила в страну 59-летнюю российскую актрису озвучки и дубляжа из-за посещения ею Крыма.

В России пообещали сажать в тюрьму за ношение футболок сборной Украины. В Санкт-Петербурге, где пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу, проверят торговые точки, продающие атрибутику и спортивную форму команд стран-участников ЧЕ.

Севастопольская полиция пересела на «байки». На площади Нахимова в Севастополе прошел первый в новейшей истории города смотр личного состава полиции города героя.

Водителя автопоезда будут судить за гибель человека в ДТП в Крыму. 40-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Коронавирус в Крыму
В России заявили о новых симптомах коронавируса

В России заявили о новых симптомах коронавируса

В наборе основных симптомов COVID-19 произошли изменения.

Происшествия
Медики предостерегли поклонников селфхарма в Крыму

Медики предостерегли поклонников селфхарма в Крыму фото

Поветрие докатилось и до Крыма и может привести к принудительной госпитализации.

Коронавирус в Крыму
Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19

Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19

Уровень заболеваемости коронавирусом в Республике Крым значительно вырос по сравнению с началом года.

Власть
В Крыму утверждают, что освоили 40 процентов средств, выделенных из бюджета России

В Крыму утверждают, что освоили 40 процентов средств, выделенных из бюджета России

Крым с начала текущего года освоил 40% средств, выделенных по «Федеральной программе развития Крыма и Севастополя» (ФЦП), утверждает вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации