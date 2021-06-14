В Севастополе осужденная женщина напилась и дебоширила

В Севастополе местную жительницу привлекут к уголовной ответственности за нарушение требований административного надзора.

До одного года лишения свободы грозит 41-летней жительнице Севастополя за неоднократное несоблюдение административных ограничений, установленных ей судом.

Балаклавский районный суд установил ранее судимой женщине административный надзор сроком на 2 года и 6 месяцев с применением ряда ограничений. Однако в ходе проверки сотрудники полиции выявили, что горожанка неоднократно нарушала установленные ей ограничения, в том числе, находясь ночью в состоянии опьянения в подъезде дома, нарушала общественный порядок.

Отделом дознания ОМВД России по Балаклавскому району в отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».

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