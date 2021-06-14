В России заявили о новых симптомах коронавируса

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В наборе основных симптомов COVID-19 произошли изменения.

Об этом РИА Новости сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, это объясняется мутациями вируса.

Так, индийскому штамму коронавируса более свойственны проявления со стороны ЖКТ: боли в животе, потеря аппетита, рвота, тошнота. Наблюдаются боль в суставах и потеря слуха.

Днем ранее статья об изменении симптомов COVID-19 была опубликована в британском издании Mirror. Самыми распространенными проявлениями назывались головная боль, насморк и боль в горле. ВОЗ на данный момент относит к основным симптомам коронавируса лихорадку, сухой кашель и утомляемость.

Отмечается, что директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин ранее сообщил, что у заболевших россиян температура при коронавирусной инфекции бывает почти в 100% случаев, кашель — более чем в половине, ринит — около 20% случаев. Диарея наблюдается намного реже — менее 1% случаев.

По результатам глобального анализа, проблемы в неврологической сфере возникают более чем у 80% пациентов, риск смерти при наличии подобных осложнений возрастает в шесть раз. Так, из 3744 госпитализированных взрослых пациентов 82% имели неврологические симптомы: четыре из десяти человек сообщали о головных болях, а трое из десяти — что потеряли обоняние или вкус.

Кроме того, изменение основного спектра симптомов коронавируса может быть связано с сочетанием двух инфекций, заявила Пшеничная.

«В ряде случаев, конечно, это может быть и микст-инфекция (когда одновременно человек заражается двумя вирусами), например, сочетание риновирусной инфекции, сопровождающейся обильными выделениями из носа, и COVID-19. В этом случае вирус SARS-CoV2 быстро подавляется активно размножающимся в верхних дыхательных путях риновирусом, и коронавирусная инфекция протекает значительно легче, но в клинической картине встречаются несвойственные симптомы в виде обильной ринореи, что характерно именно для риновируса», — разъяснила эпидемиолог.

Напомним, ранее о сложностях в лечении пациентов заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, за полтора года «вирус изменил свое лицо».

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь заявил, что в России появились свои варианты мутаций, в частности московский, «их свойства и отличия от других штаммов в настоящее время изучаются».

«Данные показывают, что, действительно, циркулирует очень много измененных вариантов наших собственных, не британских, не индийских», — сообщил Гинцбург.

Кроме того, Роспотребнадзор предупредил, что COVID-19 можно заболеть после прививки, однако причиной этого будет не вакцина.

«Описаны такие случаи (заражения коронавирусом после прививки). При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест», — приводит РИА Новости слова пресс-службы ведомства.

Вместе с тем отмечено, что вакцина против коронавируса не может дать положительный результат ПЦР-теста, так как при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

В тексте использованы материалы: Форпост

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