В Крыму утверждают, что освоили 40 процентов средств, выделенных из бюджета России

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Крым с начала текущего года освоил 40% средств, выделенных по «Федеральной программе развития Крыма и Севастополя» (ФЦП), утверждает вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Кабанов заявил журналистам телеканала «Миллет», что реализация всех предусмотренных программой мероприятий «ведется в соответствии с установленным графиком».

«На текущий момент по итогам первых шести месяцев работы мы находимся по всем объектам в планах. У нас кассовое исполнение составляет уже более 40%. По всем объектам мы идем в графике, рисков ввода никаких не видим. Более 100 мероприятий и объектов запланировано к вводу (в эксплуатацию) в текущем году», – сказал Кабанов.

Он добавил, что в этом году Крыму выделили 16 млрд рублей на ремонт дорог.

Ранее сообщалось, что кассовое исполнение ФЦП в первом квартале текущего года составило 100%. В прошлом году кассовое исполнение составило 99%.

Министр строительства и архитектуры правительства Крыма Михаил Храмов заявил ранее, что в рамках ФЦП из-за проблем с водоснабжением России пришлось выделить Крыму порядка 165 млрд рублей.

В январе этого года правительство России продлило госпрограмму социально-экономического развития Крымского полуострова до 2025 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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