Власть
В Крыму утверждают, что освоили 40 процентов средств, выделенных из бюджета России
фото © Новости Крыма
Крым с начала текущего года освоил 40% средств, выделенных по «Федеральной программе развития Крыма и Севастополя» (ФЦП), утверждает вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.
Кабанов заявил журналистам телеканала «Миллет», что реализация всех предусмотренных программой мероприятий «ведется в соответствии с установленным графиком».
«На текущий момент по итогам первых шести месяцев работы мы находимся по всем объектам в планах. У нас кассовое исполнение составляет уже более 40%. По всем объектам мы идем в графике, рисков ввода никаких не видим. Более 100 мероприятий и объектов запланировано к вводу (в эксплуатацию) в текущем году», – сказал Кабанов.
Он добавил, что в этом году Крыму выделили 16 млрд рублей на ремонт дорог.
Ранее сообщалось, что кассовое исполнение ФЦП в первом квартале текущего года составило 100%. В прошлом году кассовое исполнение составило 99%.
Министр строительства и архитектуры правительства Крыма Михаил Храмов заявил ранее, что в рамках ФЦП из-за проблем с водоснабжением России пришлось выделить Крыму порядка 165 млрд рублей.
В январе этого года правительство России продлило госпрограмму социально-экономического развития Крымского полуострова до 2025 года.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму подорожал набор овощей для борща. В Крыму продолжают дорожать овощи для приготовления борща – выросли в цене капуста, картошка и морковь. При этом огурцы и помидоры подешевели.
В Севастополе за неделю подорожали овощи и сливочное масло. В Севастополе продолжают расти цены на продукты питания, в частности на некоторые овощи, а также сливочное масло.
Банк России выявил в Крыму 10 финансовых компаний-нелегалов. Банк России создал список компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности. Речь идет о фирмах, которые занимаются незаконной финансовой деятельностью, нелегальной выдачей кредитов или втягивают своих клиентов в «пирамиды».
Зарплаты медикам в Севастополе пообещали посчитать по-новому. Севастополь войдет в число регионов, где запустят пилотный проект по внедрению новой системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Какой сегодня праздник 14 июня фото
Сегодня, 14 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму
За 12 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 127 случаев коронавирусной инфекции.
24 часа назад
Аксенов вспомнил о «лихих девяностых»
15 часов назад
Автомобиль с песком ушел под землю в Феодосиифото
18 часов назад
Поклонская думает, что пригласила Грету Тунберг в Форос
Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская пригласила эко-активистку Грету Тунбрег в Крым, а именно – в Форосский парк.