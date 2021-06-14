Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +22
море +17

Власть

В Крыму привлекли к ответственности 140 неплательщиков админштрафов

14:27 понедельник, 14 июня 2021

Крымские полицейские составили и направили в суд почти 150 административных материалов в отношении уклоняющихся от уплаты административных штрафов граждан.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, почти 140 из них уже привлечены к ответственности.

«В ходе операции сотрудниками правоохранительных органов было взыскано 78 тыс административных штрафов на общую сумму 35 млн рублей. В суды было направлено 148 административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ – уклонение от исполнения административного наказания», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что из указанного количества материалов 109 нарушителей уже оштрафованы на общую сумму 110 тыс рублей. Наказанию в виде ареста подвергнуто 13 правонарушителей, еще 17 нарушителей отправились на обязательные работы.

В ведомстве напомнили, что, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусмотрена ответственность за несвоевременную уплату штрафа. Для этого у граждан есть 60 дней со дня вступления постановления о наложении админштрафа в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России пообещали сажать в тюрьму за ношение футболок сборной Украины. В Санкт-Петербурге, где пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу, проверят торговые точки, продающие атрибутику и спортивную форму команд стран-участников ЧЕ.

Севастопольская полиция пересела на «байки». На площади Нахимова в Севастополе прошел первый в новейшей истории города смотр личного состава полиции города героя.

Водителя автопоезда будут судить за гибель человека в ДТП в Крыму. 40-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

В Украине завершили расследование в отношении Аксенова, Константинова и Поклонской. В Украине завершили досудебное расследование в рамках уголовного производства в отношении восьми бывших высокопоставленных чиновников АР Крым.

Коронавирус в Крыму
В России заявили о новых симптомах коронавируса

В России заявили о новых симптомах коронавируса

В наборе основных симптомов COVID-19 произошли изменения.

Происшествия
Медики предостерегли поклонников селфхарма в Крыму

Медики предостерегли поклонников селфхарма в Крыму фото

Поветрие докатилось и до Крыма и может привести к принудительной госпитализации.

Коронавирус в Крыму
Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19

Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19

Уровень заболеваемости коронавирусом в Республике Крым значительно вырос по сравнению с началом года.

Власть
В Крыму утверждают, что освоили 40 процентов средств, выделенных из бюджета России

В Крыму утверждают, что освоили 40 процентов средств, выделенных из бюджета России

Крым с начала текущего года освоил 40% средств, выделенных по «Федеральной программе развития Крыма и Севастополя» (ФЦП), утверждает вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации