Власть
В Крыму привлекли к ответственности 140 неплательщиков админштрафов
Крымские полицейские составили и направили в суд почти 150 административных материалов в отношении уклоняющихся от уплаты административных штрафов граждан.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, почти 140 из них уже привлечены к ответственности.
«В ходе операции сотрудниками правоохранительных органов было взыскано 78 тыс административных штрафов на общую сумму 35 млн рублей. В суды было направлено 148 административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ – уклонение от исполнения административного наказания», – говорится в сообщении.
В МВД отметили, что из указанного количества материалов 109 нарушителей уже оштрафованы на общую сумму 110 тыс рублей. Наказанию в виде ареста подвергнуто 13 правонарушителей, еще 17 нарушителей отправились на обязательные работы.
В ведомстве напомнили, что, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, предусмотрена ответственность за несвоевременную уплату штрафа. Для этого у граждан есть 60 дней со дня вступления постановления о наложении админштрафа в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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