Власть
У пассажирских катеров в Севастополе появится новая остановка
Около Константиновской батареи в Севастополе катера, являющиеся пассажирским транспортом, будут делать остановку.
Такая информация опубликована на сайте правительства Севастополя.
Небольшое изменение маршрута предусмотрено для катеров «Григорий Овчинников» и «Сатурн», которые курсируют по маршруту «Радиогорка – Артбухта». Нововведения предполагается внедрить с 14 июня.
«Время прибытия на Константиновскую батарею с Радиогорки: 11:30; 13:30; 15:30; 17:00; 18:30. Время прибытия на Константиновскую батарею из Артбухты: 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 17:00», - говорится в сообщении.
При этом в связи с увеличением маршрута время прибытия катеров на Радиогорку и в Артбухту может увеличиться до 10 минут. Стоимость проезда на катере не изменится, сейчас она составляет 24 рубля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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