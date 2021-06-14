Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +23
море +18

Власть

У пассажирских катеров в Севастополе появится новая остановка

08:22 понедельник, 14 июня 2021
Севастополь

Около Константиновской батареи в Севастополе катера, являющиеся пассажирским транспортом, будут делать остановку.

Такая информация опубликована на сайте правительства Севастополя.

Небольшое изменение маршрута предусмотрено для катеров «Григорий Овчинников» и «Сатурн», которые курсируют по маршруту «Радиогорка – Артбухта». Нововведения предполагается внедрить с 14 июня.

«Время прибытия на Константиновскую батарею с Радиогорки: 11:30; 13:30; 15:30; 17:00; 18:30. Время прибытия на Константиновскую батарею из Артбухты: 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 17:00», - говорится в сообщении.

При этом в связи с увеличением маршрута время прибытия катеров на Радиогорку и в Артбухту может увеличиться до 10 минут. Стоимость проезда на катере не изменится, сейчас она составляет 24 рубля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму опробуют парковку по четным и нечетным дням. В Симферополе на недавно отремонтированной улице Буденного горожане заметили новые знаки.

В районе Московского рынка Симферополя планируют изменить схему движения грузовиков. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил рассмотреть возможность перенаправления потока грузовых автомобилей, обеспечивающих работу Московского рынка в Симферополе.

В аэропорту «Симферополь» сообщили об открытии транзитного рейса в Армению через Владикавказ. В аэропорту «Симферополь» объявили об открытии нового транзитного рейса в Ереван (Армения) через Владикавказ (Россия) с 15 июня.

Власти Ялты пообещали запустить еще более сотни городских автобусов. Выход на муниципальные маршруты еще более 100 автобусов ожидается в Ялте до 5 июля.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 14 июня

Какой сегодня праздник 14 июня фото

Сегодня, 14 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Поклонская думает, что пригласила Грету Тунберг в Форос

Поклонская думает, что пригласила Грету Тунберг в Форос

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская пригласила эко-активистку Грету Тунбрег в Крым, а именно – в Форосский парк.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации