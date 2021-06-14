Только 60 процентов россиян одобряют прививки от коронавируса

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Более половины россиян (60%) положительно относятся к массовой вакцинации от коронавируса, а 17 процентов из опрошенных уже привились.

Такие данные привели во ВЦИОМ.

При этом плохо к вакцинации относятся 22% сограждан, а безразличны к этой теме 15%. Во ВЦИОМ подчеркивают, что с января позитивно настроенных россиян стало больше (55% в январе), а отрицательно - меньше (30% в январе).

38% опрошенных хотели бы сделать прививку в скором времени, а 42% не намерены прививаться.

«Среди тех, кто хотел бы сделать прививку от коронавируса, 13% боятся заболеть и заразить других, 5% хотели бы обезопасить себя и близких, 4% всегда делают прививки, 4% привились бы для профилактики, а 3% готовы сделать прививку под впечатлением от данных о высокой смертности от коронавируса», - передают во Всероссийском центре общественного мнения.

Граждане, которые не стали бы делать прививку, аргументировали свою позицию тем, что вакцина недостаточно исследована (8%), они боятся побочных действий (8%), не доверяют вакцине (5%), не видят в прививке необходимости (4%) либо не могут вакцинироваться по медицинским показаниям (4%). Не хотят прививаться 6% опрошенных.

Половина россиян (53%) считают, что имеющейся информации о проведении вакцинации достаточно.

В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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