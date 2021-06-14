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Коронавирус в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

09:58 понедельник, 14 июня 2021
Сводка о новых заражениях в Крыму

фото © www.inform.kz

За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 108 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2481 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, выздоровевших за весь период - 41 652 человека.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе от коронавируса умерло 700 человек. По состоянию на 12 июня зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19.

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 11 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции.

Вирус мутировал: лечить COVID-19 в России стало сложнее. Бороться с коронавирусом стало сложнее из-за того, что некоторые пациенты не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии.

Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину. Число жителей Крыма, которые проходят вакцинацию китайским препаратом «Коронавак» или записываются на нее в Херсонской области, растет и по состоянию на утро 11 июня составляет семь человек против двух неделю назад.

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За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции.

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