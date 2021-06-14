Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе от коронавируса умерло 700 человек ● Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Вирус мутировал: лечить COVID-19 в России стало сложнее ● Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину
Сводка о новых заражениях в Крыму
фото © www.inform.kz
За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 108 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2481 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, выздоровевших за весь период - 41 652 человека.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе от коронавируса умерло 700 человек. По состоянию на 12 июня зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19.
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 11 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 119 случаев коронавирусной инфекции.
Вирус мутировал: лечить COVID-19 в России стало сложнее. Бороться с коронавирусом стало сложнее из-за того, что некоторые пациенты не реагируют на выработанные в пандемию методы терапии.
Крымчане массово едут на вакцинацию в Украину. Число жителей Крыма, которые проходят вакцинацию китайским препаратом «Коронавак» или записываются на нее в Херсонской области, растет и по состоянию на утро 11 июня составляет семь человек против двух неделю назад.
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Сводка о новых заражениях в Крыму
За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции.
Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму
За 12 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 127 случаев коронавирусной инфекции.
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