Власть
Российскую актрису не пропустили в Украину из-за посещения Крыма
Госпогранслужба Украины не пропустила в страну 59-летнюю российскую актрису озвучки и дубляжа из-за посещения ею Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Вчера в пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина – известная в России актриса озвучивания и дубляжа, а также певица», – говорится в сообщении.
Как уточняется, актрисе запретили въезд в Украину сроком на три года.
Ее имя и фамилия не указываются, комментарии – отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольская полиция пересела на «байки». На площади Нахимова в Севастополе прошел первый в новейшей истории города смотр личного состава полиции города героя.
Водителя автопоезда будут судить за гибель человека в ДТП в Крыму. 40-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
В Украине завершили расследование в отношении Аксенова, Константинова и Поклонской. В Украине завершили досудебное расследование в рамках уголовного производства в отношении восьми бывших высокопоставленных чиновников АР Крым.
Симферополец попал под уголовное преследование за «оправдание нацизма». Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего симферопольца, который на своей странице в соцсети опубликовал пост, «оправдывающий нацизм».
Врач рассказала, чем нельзя закусывать вино
Гастроэнтеролог Анна Денисова посоветовала не закусывать вино жирными и острыми продуктами.
Грозы с ливнями и градом накроют Крым
В Крым вернулась непогода: в ближайшие два дня на полуострове ожидаются грозы, ливни и град.
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции.
Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму
За 12 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 127 случаев коронавирусной инфекции.
вчера
Грозы с ливнями и градом накроют Крым
2 часа назад
Аксенов вспомнил о «лихих девяностых»
20 часов назад
Все больше крымчан поступают в ВУЗы Украины
Количество поступающих из Крыма ежегодно растет, рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.