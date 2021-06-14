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Власть

Российскую актрису не пропустили в Украину из-за посещения Крыма

13:02 понедельник, 14 июня 2021

Госпогранслужба Украины не пропустила в страну 59-летнюю российскую актрису озвучки и дубляжа из-за посещения ею Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Вчера в пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина – известная в России актриса озвучивания и дубляжа, а также певица», – говорится в сообщении.

Как уточняется, актрисе запретили въезд в Украину сроком на три года.

Ее имя и фамилия не указываются, комментарии – отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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