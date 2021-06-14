Прогноз погоды в Крыму на понедельник 14 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 14 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500м), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 24, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 90 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 84 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер южный 16 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 27, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 13 до 19, ночью около 13 градусов. Ветер юго-западный 5 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 21 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 18, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 21, в Николаевке - 19, в Севастополе - 19, в Судаке - 18, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 19, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 26, на Кипре - 24, в Одессе - 18, в Сочи - 18, в Турции - 23, в Хорватии - 21 градусов выше нуля.

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