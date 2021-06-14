Президент РАН назвал запасы воды в Крыму «достаточными»

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Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что при правильном управлении запасов воды в Крыму достаточно.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас создается впечатление, что правильный менеджмент даже того, что есть, с тем количеством осадков, которые есть, вполне достаточно для того, чтобы поддерживать и бытовые вопросы, и сельскохозяйственные. Это научная такая задача», - сказал Сергеев.

По его словам, еще не озвучены результаты поиска пресной воды под Азовом, однако он отметил, что уверен в больших запасах ресурса под морем. Кроме того, он добавил, что, скорее всего, воды в Крыму достаточно много, поскольку часть скопилась под землей в результате работы Северо-Крымского канала.

«Я знаю, что вообще под поверхностью Крыма очень много пресной воды, вплоть до того, что (Северо-Крымский) канал поставлял много воды, чуть ли не до кубокилометра в год, а до потребителя доходило существенно меньше. Часть, конечно, выливалась в море, а часть заведомо оставалась там, она где-то копилась», - подчеркнул президент РАН.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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