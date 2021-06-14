Власть
На ремонт больницы в Алуште потратят почти 650 миллионов рублей
На капитальный ремонт двух корпусов Алуштинской центральной городской больницы потратят 649,8 миллиона рублей.
Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном сайте крымского правительства.
Согласно распоряжению, капитальный ремонт ждет корпуса №1 и №2 зданий больничного комплекса по улице Партизанской. На ремонт первого планируется потратить 203,9 миллиона рублей, на ремонт второго – 445,8 миллиона рублей.
Работы будет выполнять ООО «Стандарт Девелопмент» – компания, согласно данным единого госреестра юридических лиц, зарегистрированная в Крыму в апреле 2014 года с уставным капиталом в 12,5 тысячи рублей. По условиям контракта, компания должна сделать не менее 95% работ собственными силами, а завершить все строительно-монтажные работы обязуется к концу 2022 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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