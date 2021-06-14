Море у берегов Крыма местами прогрелось до 23 градусов

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Черное море у берегов Крыма 14 июня прогрелось от +17 до +21 градусов. В Азовском море вода теплее и составляет +23 градуса.

Таковы данные Гидрометцентра Крыма. Эти данные совпадают с сервисом мониторинга температуры в водоемах мира.

Согласно этим данным, в Ялте, Алуште, Феодосии температура морской воды составляет +17 градусов. В Черноморском и Евпатории +21 градус, в Севастополе +19 +20 градусов, в Керченском проливе +22 градуса.

В начале июня в крымском МЧС сообщали, что вода в Черном и Азовском морях еще холодная для купания.

Ранее МЧС Крыма объявило на 14-15 июня штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, градом и шквальным ветром 17-22 мс. В ведомстве отметили, что существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В конце прошлой недели сообщалось, что после потепления в выходные в Крым придет холодный фронт.

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