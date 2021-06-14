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Медики предостерегли поклонников селфхарма в Крыму
фото © Форпост
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По крымскому сегменту соцсетей разошлось сообщение, поразившее подписчиков своей откровенностью и опрометчивостью. Множество комментаторов сразу же отреагировало на пост, но, как уже повелось, люди в своих спорах не пришли к единому мнению.
Речь идет о 17-летней подписчице, которая поделилась фотографиями глубоких порезов на руке у своей подруги в группе «Инцидент Крым|Севастополь|Симферополь» в соцсети «Вконтакте».
Девушка написала, что ее приятельница навредила себе сама. Однако рана оказалась серьезной и пришлось ехать в симферопольскую больницу.
«В травматологии первой городской больницы, куда по скорой была доставлена девушка, наложили повязку и сказали мазать левомиколем, затем отправили нас домой», – рассказала автор поста.
Когда подруги вышли из травматологии, кровь начала сочиться через повязку, и они вернулись к медикам. Однако те, по словам подруги, отказались зашить рану.
В комментариях многие жалели девушку, советовали больше не делать такого. Однако были и те, кто указывал, что место таким психиатрической клинике.
Возможно ли такое, что в крымской больнице человеку отказались зашить глубокую рану и отправили истекать кровью? С этим вопросом ForPost обратился к директору Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергею Олефиренко.
«Такого не может быть. Если порез глубокий, его обязательно обработают и зашьют. Окажут всю необходимую помощь», – заверил нас он.
Вместе с тем, если человек сам нанес себе увечье, медики обязаны уведомить об этом психиатров. Врачи отправляют таких пациентов в специальный список, так называемый сигнальный лист, рассказал наш собеседник.
По словам психолога Виктории Мартюшевой, самопорезы (селфхарм) – наиболее распространенный вид самоповреждений. Их наносят себе в разном возрасте, но в подавляющем большинстве случаев – это подростки, причем около 90% из них девушки.
Причины бывают самые разные. Наиболее распространенная – это неспособность справиться с сильными эмоциями и чувствами – грусть, одиночество, душевная боль, отчаяние, бессилие. Подростки, в силу нехватки опыта, иногда не знают, как справляться с нахлынувшими переживаниями по-другому.
Также бывает, что подросток наказывает себя таким образом или пытается доказать что-либо окружающим, привлечь внимание к себе и своим проблемам.
В тексте использованы материалы: Форпост
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