Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Только 60 процентов россиян одобряют прививки от коронавируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Резкий рост: сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе от коронавируса умерло 700 человек ● Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19
фото © Новости Крыма
Уровень заболеваемости коронавирусом в Республике Крым значительно вырос по сравнению с началом года.
Об этом сообщил руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.
«Мы возвращаемся к уровню осеннего периода прошлого года. По сравнению с январем-февралем 2021 года, количество вызовов и госпитализаций лиц с коронавирусной инфекцией увеличилось кратно», - сказал руководитель центра.
Он отметил, что такая тенденция может привести к возвращению ограничений.
«В связи с этим необходимо понять, что коронавирус никуда не делся и он до этих пор представляет смертельную опасность. Если так будет и дальше, то мы можем вернуться к антиковидным ограничениям, которые у нас действовали. Поэтому я призываю людей - прививайтесь. Тем более что уже существует три вакцины», - подчеркнул Сергей Олефиренко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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