Крым возвращается к показателям осени-2020 по заболеваемости COVID-19

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Уровень заболеваемости коронавирусом в Республике Крым значительно вырос по сравнению с началом года.

Об этом сообщил руководитель крымского Центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

«Мы возвращаемся к уровню осеннего периода прошлого года. По сравнению с январем-февралем 2021 года, количество вызовов и госпитализаций лиц с коронавирусной инфекцией увеличилось кратно», - сказал руководитель центра.

Он отметил, что такая тенденция может привести к возвращению ограничений.

«В связи с этим необходимо понять, что коронавирус никуда не делся и он до этих пор представляет смертельную опасность. Если так будет и дальше, то мы можем вернуться к антиковидным ограничениям, которые у нас действовали. Поэтому я призываю людей - прививайтесь. Тем более что уже существует три вакцины», - подчеркнул Сергей Олефиренко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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