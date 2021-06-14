Какой сегодня праздник 14 июня

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Сегодня, 14 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day)

Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови. В этот день мы выражаем благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней, и повышаем осведомленность о необходимости регулярного донорства крови для обеспечения качества, безопасности и наличия крови и продуктов крови для нуждающихся в них пациентов.

Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Оно помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и улучшить качество их жизни. Переливание крови и продуктов крови необходимо при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Оно также играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей и во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями.

Международный день блогера

Фото bloggerschool.org

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера (блоггера) (International Weblogger’s Day).

Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блоггерами всего мира.

Блогер — человек, который самостоятельно ведет и администрирует свой интернет-дневник, где регулярно рассказывает о событиях своей жизни, делится фотографиями, выражает свои мысли, высказывает мнение по некоторым насущным на его взгляд проблемам.

Этот праздник делает людей, пишущих в своих блогах на разных языках, ближе и дает им возможность поддерживать друг друга и всех пользователей сети Интернет. К обществу блогеров может присоединиться каждый, имеющий доступ во всемирную сеть, вне зависимости от пола, национальности и возраста.

Устин - Брусничные губы

Народный праздник «Устин - Брусничные губы» отмечается 14 июня (по старому стилю - 1 июня). В православном церковном календаре это день памяти двух святых с одним именем Иустин: Иустина Философа и Иустина Римского, а также других мучеников, которые пострадали в одно и то же время за христианскую веру. Другие названия праздника: «Устинов день», «День Устина и Харитона», «Устин и Харитон».

Также сегодня, 14 июня, отмечают такие праздники:

- День работников миграционной службы России

- День памяти преподобного Дионисия, игумена Глушицкого

- День работников печати и информации в Республике Башкортостан

- День кофейных зерен

- День Эрнесто Че Гевары на Кубе

- День клубничного торта (National Strawberry Shortcake Day) в США

- День бурбона (National Bourbon Day) в США

- День флага (National Flag Day) в США

- День памяти жертв немецких нацистских концентрационных лагерей в Польше

- День мира в Парагвае

- День защиты прав безвинно осужденных в Армении

- День свободы Малави

- День траура и надежды в Литве

- День памяти жертв коммунистических репрессий в Эстонии, Латвии

- День рождения армии (Army Birthday) в США

Сегодня именины празднуют: Неон, Валериан, Денис, Агапит, Харитон, Юст, Иеракс, Пирр, Евелпист, Метрий, Пеон, Феспесий, Фирм (Фирмин), Харита, Юстин.

Что происходило 14 июня в прошлые годы

1325 - 21-летний Ибн Баттута покинул свой родной город Танжер и отправился в паломничество.

1775 - Создана армия США.

1777 - Второй континентальный конгресс принял звездно-полосатый флаг США (первоначально 13 звезд и 13 красных и белых полос)

1783 - на западном берегу Южной бухты были заложены первые каменные постройки города Севастополь, эта дата считается днем основания города.

1807 - русская армия разгромлена Наполеоном под Фридландом.

1846 - Поселенцы Сакраменто провозгласили независимую от Мексики республику, начав «революцию Черного Медведя», которая привела к присоединению Калифорнии к США.

1847 - Немецкий химик Роберт Бунзен изобрел горелку, названную его именем.

1859 - Присоединение Чечни к Российской империи.

1898 - В России впервые законодательно ограничен рабочий день (11,5 часов).

1900 - Гавайские острова объявлены территорией США.

1905 - Началось восстание на русском броненосце «Князь Потемкин Таврический».

1941 - Нарком иностранных дел СССР В. Молотов заявил, что только идиот мог бы сейчас думать о нападении на Советский Союз.

1942 - На экраны США вышел мультфильм Уолта Диснея «Бэмби».

1957 - ЦК КПСС объявил общественный призыв молодежи на работу в Донбассе.

1965 - Боб Дилан записал в Нью-Йорке первую свою композицию с использованием электрогитары«Like a Rolling Stone».

1969 - В СССР объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, все население призвано спасти урожай.

1985 - В Шенгене (Люксембург) был подписан договор между пятью европейскими государствами, получивший название «Шенгенского соглашения».

1994 - Впервые после национализации банков в 1979 году в Иране начали открываться частные банки.

2008 - В Севастополе открыт памятник гетману Сагайдачному.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 июня. Какие праздники будут завтра?

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