Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.9
воздух +24
море +17

Общество

Грозы с ливнями и градом накроют Крым

11:46 понедельник, 14 июня 2021
Грозы с ливнями и градом накроют Крым

фото © Новости Крыма

В Крым вернулась непогода: в ближайшие два дня на полуострове ожидаются грозы, ливни и град.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр. 

«Сегодня, 14 июня, днем и до конца суток, а также во вторник, 15 июня, в течение суток на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалы 17-22 м/с», – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, а также повреждении и гибели сельскохозяйственных растений.

Жителям и гостям полуострова рекомендовано не находиться рядом с рекламными щитами, слабо укрепленными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи: из-за сильного ветра они могут упасть на человека или причинить вред стоящим рядом автомобилям.

Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 13 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 13 июня.

Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды. Глава Гидрометцентра Вильфанд: Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 12 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 12 июня.

После потепления в выходные в Крым придет холодный фронт. В предстоящие выходные – 12 и 13 июня погода в Крыму улучшится, осадки прекратятся, но после этого вновь ожидается похолодание, сообщают в Гидрометцентре Крыма.

Здоровье
Врач рассказала, чем нельзя закусывать вино

Врач рассказала, чем нельзя закусывать вино

Гастроэнтеролог Анна Денисова посоветовала не закусывать вино жирными и острыми продуктами.

Общество
Грозы с ливнями и градом накроют Крым

Грозы с ливнями и градом накроют Крым

В Крым вернулась непогода: в ближайшие два дня на полуострове ожидаются грозы, ливни и град.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

За 13 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 132 случая коронавирусной инфекции.

Власть
Все больше крымчан поступают в ВУЗы Украины

Все больше крымчан поступают в ВУЗы Украины

Количество поступающих из Крыма ежегодно растет, рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации