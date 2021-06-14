Общество
Грозы с ливнями и градом накроют Крым
фото © Новости Крыма
В Крым вернулась непогода: в ближайшие два дня на полуострове ожидаются грозы, ливни и град.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.
«Сегодня, 14 июня, днем и до конца суток, а также во вторник, 15 июня, в течение суток на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквалы 17-22 м/с», – говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможных нарушениях транспортного сообщения, а также повреждении и гибели сельскохозяйственных растений.
Жителям и гостям полуострова рекомендовано не находиться рядом с рекламными щитами, слабо укрепленными конструкциями, деревьями и линиями электропередачи: из-за сильного ветра они могут упасть на человека или причинить вред стоящим рядом автомобилям.
Также возможны происшествия в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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