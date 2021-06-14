Двое крымчан украли у своих односельчан оградки с 20 могил

Более 20 могил на кладбище в селах Софиевка и Новоандреевка Симферопольского района были разграблены подельниками.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, заявления о воровстве поступали в полицию в течение последних двух месяцев. В правоохранительные органы обратилось 20 человек. Они рассказали, что с могил их родственников пропали чугунные оградки.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения полиции № 1 ОМВД России по Симферопольскому району были установлены два местных жителя, мужчина и женщина, причастные к кражам. Злоумышленники дали признательные показания. В своих пояснениях они рассказали, что в период с января по конец апреля 2021 года они в вечерние время приезжали на кладбища Симферопольского района, где с помощью кувалды откалывали чугунные оградки», - сообщили в полиции.Похищенное пара автомобилем перевозила в пункт приема металлолома и сдавала.

В полиции также сообщили, что в настоящее время установлена причастность подозреваемых к подобным преступлениям на территории Сакского района Крыма.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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