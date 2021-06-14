Два боевых корабля НАТО вошли в Черное море

В понедельник в акваторию Черного моря вошли два вооруженных управляемыми ракетами корабля НАТО, силы Черноморского флота следят за их действиями.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие) «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря», – говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун». Как сообщили в командовании Шестого флота ВМС США, цель миссии – «проведение операций по обеспечению безопасности».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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