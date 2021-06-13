Происшествия
Водителя автопоезда будут судить за гибель человека в ДТП в Крыму
40-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«31 октября прошлого года обвиняемый, управляя автопоездом, двигался по автодороге «Нижнегорский – Белогорск» в сторону Белогорска. При проезде закругления автодороги водитель не выбрал безопасную скорость, а также не оценил дорожную обстановку. В связи с этим произошел занос прицепа на полосу встречного движения, где он столкнулся с движущимся по своей полосе автомобилем ВАЗ 211040», – говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний водитель ВАЗа погиб на месте.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферополец попал под уголовное преследование за «оправдание нацизма». Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего симферопольца, который на своей странице в соцсети опубликовал пост, «оправдывающий нацизм».
Жесткая ревность: крымчанин расчленил и выбросил в море соперника. 53-летнего жителя Крыма приговорили к десяти годам колонии строгого режима за убийство из ревности.
Севастополец попал в колонию за «осквернение здания символами нацизма». Суд в Севастополе приговорил местного жителя к одному году и восьми месяцам колонии за умышленное осквернение здания магазина нацистской символикой и лозунгами.
Выходные без шашлыка: в Севастополе ввели особый противопожарный режим. С 10 июня в Севастополе ввели особый противопожарный режим, действуют дополнительные требования пожарной безопасности.
Какой сегодня праздник 13 июня фото
Сегодня, 13 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Опубликованы характерные лишь для Крыма слова и выражения
Жители части России вряд ли сами могут угадать значение этих слов и выражений.
Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды
Глава Гидрометцентра Вильфанд: Калининград и Москва обогнали Крым по температуре воды.
В Симферополе прогремел мощный взрыв
В Симферополе прогремел взрыв. Довольно мощный.
9 июня
Российский гидрогеолог считает, что нужно «забыть о добыче воды из Азовского моря»
Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар заявил, что о добыче пресной воды из-под дна Азовского моря «можно забыть».