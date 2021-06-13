Водителя автопоезда будут судить за гибель человека в ДТП в Крыму

40-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в ДТП со смертельным исходом, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«31 октября прошлого года обвиняемый, управляя автопоездом, двигался по автодороге «Нижнегорский – Белогорск» в сторону Белогорска. При проезде закругления автодороги водитель не выбрал безопасную скорость, а также не оценил дорожную обстановку. В связи с этим произошел занос прицепа на полосу встречного движения, где он столкнулся с движущимся по своей полосе автомобилем ВАЗ 211040», – говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний водитель ВАЗа погиб на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Белогорский районный суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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