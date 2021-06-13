Происшествия
В Симферополе раскрыли серию краж из автомобилей
В отдел полиции Центрального района Симферополя поступило два заявления о автомобильных кражах.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Установлено, что в ночное время неизвестные лица повредили водительские двери автомобилей ВАЗ и похитили из одного сабвуфер стоимостью 6 500 рублей, а из другого — динамики и магнитолу на общую сумму в 7 тысяч рублей.
По подозрению в совершении преступлений были задержаны двое жителей Симферополя в возрасте 19 и 22 лет. От них получены явки с повинной.
Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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