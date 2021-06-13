В Севастополе покалечили «ручную» игуану

Реалистичная скульптура почти метровой игуаны, украсившая недавно газон у дома № 88 на проспекте Генерала Острякова в Севастополе, пострадала от рук вандалов — ей отломали шипы и стесали хребет.

Печальное фото, опубликованное в группе «Черный список Севастополя», горожанин сопроводил гневным комментарием и в адрес вредителя, и в адрес тех, кто в желании сделать фото ребенка вытаптывал растения вокруг скульптуры.

«Ну неужели вам не свойственно чувство прекрасного? Почему вы так рьяно защищаете каждый сантиметр своей клумбы во дворе, но вам абсолютно начхать на чужое!!! А потом вы удивляетесь, почему все кругом обносят заборами...Ах, как же так, опять забор!.. Да все нужно обнести забором с колючей проволокой, обмазать ядом и ток пустить!!! Раз мы не умеем жить по-человечески в обществе!!!» — буквально сорвался на крик Василий Гетманов.

Игуану несколько месяцев ваяла мастер салона красоты, который находится в этом доме. Лепка — ее хобби, к которому, судя по результату, она относится серьезно.

«Хотели привести территорию перед салоном в порядок, как-то украсить. Сделали горку, перед горкой установили игуану. В шипах не было абсолютно никакого металла — они из смеси эпоксилина и жидких гвоздей. Так что версия про то, что выламывали цветной металл, — всего лишь версия», — сообщил он.

При этом все, кто видел игуану, выражали в комментариях признательность скульптору и отмечали: игуана получилась удивительно реалистичной, что и притягивает желающих с ней сфотографироваться.

Поддержали комментаторы и возмущение автора сообщения. «Дикари», «быдло», «недолюди» — неполный перечень эпитетов, которыми наградили не умеющих или сознательно не желающих ценить красоту мира вокруг себя.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Названы самые частые нарушения ПДД в Крыму. 86% штрафов, оплаченных крымчанами, выписаны за превышение скорости.

Туристы нашли мужчину без сознания на плато под Бахчисараем. Крымские спасатели эвакуировали мужчину, которого туристы обнаружили без сознания в Бахчисарайском районе.

Один человек погиб в ДТП на крымской трассе. Авария произошла на дороге Алушта – Ялта в районе села Малый маяк.

В Симферополе прогремел мощный взрыв. В Симферополе прогремел взрыв. Довольно мощный.