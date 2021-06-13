Странности
В России пообещали сажать в тюрьму за ношение футболок сборной Украины
фото © Новости Крыма
В Санкт-Петербурге, где пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу, проверят торговые точки, продающие атрибутику и спортивную форму команд стран-участников ЧЕ.
Правоохранители будут выявлять распространителей футболок сборной Украины, на которые нанесен принт с изображением Крыма и лозунг «Слава Украине – героям слава».
Об этом со ссылкой на собственный информированный источник сообщает «Интерфакс».
«На основе экспертизы, которая оценивала форму сборной Украины по поводу посягательства на территориальную целостность Российской Федерации и иные формы экстремизма, будут проверяться точки торговли продукцией чемпионата Европы по футболу», – сказал собеседник агентства.
В свою очередь, адвокат Игорь Бушманов не исключил, что «уличенных в торговле или ношении украинской футбольной формы ждет уголовная ответственность в России».
«Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм – публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Эти действия будут рассмотрены в соответствии со статьей 280.1. УК РФ», – приводит слова юриста «Sport24».
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В Санкт-Петербурге, где пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу, проверят торговые точки, продающие атрибутику и спортивную форму команд стран-участников ЧЕ.
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